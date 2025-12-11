Bókakynning og upplestur | Prezentacja oraz czytanie fragmentów

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar, Listir og menning kl. 16.34

Glaumbæjarbækurnar frábæru og fallegu fást nú á pólsku. AÐSEND MYND

Laugardaginn 13. desember næstkomandi fögnum við því að Sumardagur í Glaumbæ og Vetrardagur í Glaumbæ, barnabækur Byggðasafns Skagfirðinga, eru nú komnar út á pólsku! Ewelina Kacprzycka, sem snaraði bókunum á pólsku, mun lesa upp úr bókunum en upplestur hefst kl. 15:10 í baðstofunni í Glaumbæ. Í bókunum fylgjum við tveimur börnum og heimilishundinum einn dag í lífi þeirra. Þetta eru sögulegar skáldsögur sem veita börnum sem fullorðnum innsýn í líf og störf barna á Íslandi á seinni hluta 19. aldar.

Þá verður kaffistofan í Áshúsi opin kl. 15-17 og jólalegar veitingar á boðstólunum. Hægt verður að kaupa bækurnar á íslensku og pólsku og veittur verður 10% afsláttur ef keyptar eru tvær bækur!

Hlökkum til að sjá ykkur

----

W sobotę, 13 grudnia, wspólnie będziemy świętować ukazanie się polskiego wydania książek dla dzieci Muzeum Regionalnego Skagfiörður: „Letni dzień w Glaumbær” oraz „Zimowy dzień w Glaumbær”!

Ewelina Kacprzycka, która przetłumaczyła książki na język polski, przeczyta fragmenty podczas spotkania, które rozpocznie się o godz. 15:10 w baðstofie w Glaumbær. W książkach poznajemy jeden dzień z życia dwojga dzieci i ich psa. To historyczne opowieści, które dają zarówno dzieciom, jak i dorosłym wgląd w życie oraz codzienne obowiązki dzieci na Islandii w drugiej połowie XIX wieku.

W godz. 15:00–17:00 w Áshús na gości czekać będzie świąteczny poczęstunek.

Na miejscu będzie można kupić książki w języku islandzkim i polskim, a przy zakupie obu tytułów obowiązywać będzie 10% zniżki!

Serdecznie zapraszamy - do zobaczenia!