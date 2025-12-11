Bókakynning og upplestur | Prezentacja oraz czytanie fragmentów

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar, Listir og menning 11.12.2025 kl. 16.34
Glaumbæjarbækurnar frábæru og fallegu fást nú á pólsku. AÐSEND MYND
Glaumbæjarbækurnar frábæru og fallegu fást nú á pólsku. AÐSEND MYND
Laugardaginn 13. desember næstkomandi fögnum við því að Sumardagur í Glaumbæ og Vetrardagur í Glaumbæ, barnabækur Byggðasafns Skagfirðinga, eru nú komnar út á pólsku! Ewelina Kacprzycka, sem snaraði bókunum á pólsku, mun lesa upp úr bókunum en upplestur hefst kl. 15:10 í baðstofunni í Glaumbæ. Í bókunum fylgjum við tveimur börnum og heimilishundinum einn dag í lífi þeirra. Þetta eru sögulegar skáldsögur sem veita börnum sem fullorðnum innsýn í líf og störf barna á Íslandi á seinni hluta 19. aldar.
 
Þá verður kaffistofan í Áshúsi opin kl. 15-17 og jólalegar veitingar á boðstólunum. Hægt verður að kaupa bækurnar á íslensku og pólsku og veittur verður 10% afsláttur ef keyptar eru tvær bækur!
 
Hlökkum til að sjá ykkur
----
W sobotę, 13 grudnia, wspólnie będziemy świętować ukazanie się polskiego wydania książek dla dzieci Muzeum Regionalnego Skagfiörður: „Letni dzień w Glaumbær” oraz „Zimowy dzień w Glaumbær”!
 
Ewelina Kacprzycka, która przetłumaczyła książki na język polski, przeczyta fragmenty podczas spotkania, które rozpocznie się o godz. 15:10 w baðstofie w Glaumbær. W książkach poznajemy jeden dzień z życia dwojga dzieci i ich psa. To historyczne opowieści, które dają zarówno dzieciom, jak i dorosłym wgląd w życie oraz codzienne obowiązki dzieci na Islandii w drugiej połowie XIX wieku.
 
W godz. 15:00–17:00 w Áshús na gości czekać będzie świąteczny poczęstunek.
 
Na miejscu będzie można kupić książki w języku islandzkim i polskim, a przy zakupie obu tytułów obowiązywać będzie 10% zniżki!
 
Serdecznie zapraszamy - do zobaczenia!
Til baka

Fleiri fréttir

  • Það var margt um manninn í Skaffó þegar Lúsíur mættu. MYND: SG

    Lúsíudagurinn er einmitt í dag...

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 11.12.2025 kl. 15.16 oli@feykir.is
    Ein af jólahefðunum í Árskóla á Sauðárkróki er að Lúsíur fara um bæinn syngjandi. Þetta ku vera sænsk hefð og sannarlega mikið umstang og spenna fyrir deginum hjá nemendum 6. bekkjar sem taka að sér hlutverk Lúsiu ár hvert.
    Meira
  • Svínvetningabraut. MYND: ÓAB

    Svínvetningabraut aftast á merinni í tengivegaáætlun

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 11.12.2025 kl. 14.51 oli@feykir.is
    Innviðaráðuneytið hefur svarað erindi Húnabyggðar um stærstu samgönguverkefni Vegagerðarinnar í sveitarfélaginu en þau eru Vatnsdalsvegur, Skagavegur og Svínvetningabraut. Í frétt í Húnahorninu segir að samkvæmt ráðuneytinu sé Svínvetningabraut öftust í röðinni í tengivegaáætlun Vegagerðarinnar á norðursvæði. Á undan í röðinni eru Svarfaðardalsvegur, Sæmundarhlíðar, Hegranesvegur og Víðidalsvegur. Samkvæmt áætluninni er gert ráð fyrir að framkvæmdir við Svínvetningabraut muni hefjast innan 4-5 ára.
    Meira
  • María Hrönn og Hallur Atli. Samsett mynd.

    Skagfirðingar í yngri landsliðshópunum í körfunni

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Lokað efni 11.12.2025 kl. 10.17 oli@feykir.is
    Þjálfarar yngri landsliða Íslands í körfuknattleik hafa valið sína fyrstu æfingahópa en frá þessu segir á vef KKÍ. Koma U15 og U16 liðin ásamt U18 drengja saman til æfinga rétt fyrir jól. U18 stúlkna landsliðið hefur æfingar þegar Íslandsmótinu lýkur. Tveir leikmenn Tindastóls eru í liðunum, systkinin Hallur Atli og María Hrönn Helgabörn og er rétt að óska þeim til hamingju.
    Meira
  • MYND: ÓAB

    Ekki gleyma hvatapeningunum

    feykir.is Skagafjörður 11.12.2025 kl. 09.46 oli@feykir.is
    Nú þegar styttist í að árinu ljúki eru forráðamenn barna og unglinga í Skagafirði minntir á að nýta hvatapeninga ársins 2025 fyrir áramót, þar sem ónýttir hvatapeningar geymast ekki milli ára. Hvatapeningar ársins 2025 eru kr. 40.000 á barn og þá má nýta til að greiða niður gjöld í skipulögðu íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsstarfi sem stundað er reglulega, undir handleiðslu hæfs leiðbeinenda.
    Meira
Yfirlit frétta