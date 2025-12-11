Ekki gleyma hvatapeningunum
Nú þegar styttist í að árinu ljúki eru forráðamenn barna og unglinga í Skagafirði minntir á að nýta hvatapeninga ársins 2025 fyrir áramót, þar sem ónýttir hvatapeningar geymast ekki milli ára. Hvatapeningar ársins 2025 eru kr. 40.000 á barn og þá má nýta til að greiða niður gjöld í skipulögðu íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsstarfi sem stundað er reglulega, undir handleiðslu hæfs leiðbeinenda.
Öll börn á aldrinum 5-18 ára, með lögheimili í Skagafirði, eiga rétt á hvatapeningum. Allar upplýsingar og reglur um hvatapeninga má nálgast hér.