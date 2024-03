Brjóstamiðstöð Landspítalans er með brjóstaskimun í samstarfi við Heilsugæsluna á Sauðárkróki 8. - 12. apríl / 8 – 12 Kwiecień

Brjóstamiðstöð Landspítala verður í samstarfi við Heilsugæsluna á ferð um landið vorið 2024 með brjóstaskimun. Lögð er rík áhersla á að konur nýti sér þessa þjónustu, sjá leiðbeiningar um bókun hér að neðan.

Með brjóstaskimun er hægt að greina brjóstakrabbamein á byrjunarstigi og draga þannig verulega úr dánartíðni vegna sjúkdómsins.

English

Landspítali's Breast Care Centre will, in collaboration with the Health Care Centre, tour the country in the spring of 2024, offering breast cancer screenings. Women are encouraged to take advantage of this service, see information on booking appointments below.

Breast cancer screenings can detect breast cancer at an early stage and thus significantly reduce the death rate from the disease.

Polska

Centrum Leczenia Chorób Piersi Szpitala Krajowego we współpracy z poradniami opieki zdrowotnej będzie objeżdżało kraj wiosną 2024 roku, prowadząc przesiewowe badania raka piersi. Jest bardzo istotne, by kobiety miały dostęp do tej usługi i korzystały z niej. Informacje dotyczące umawiania wizyt znajdują się poniżej.

Dzięki przesiewowym badaniom piersi można zdiagnozować raka piersi w początkowym stadium i znacząco zmniejszyć liczbę zgonów z powodu tej choroby.

Brjóstamiðstöð Landspítala á vefnum/Landspítali’s Breast Care Centre online/ Strona internetowa Centrum Leczenia Chorób Piersi Szpitala Krajowego:

https://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-thjonusta/brjostamidstod-landspitala/