Undir bláhimni
Sumarið 2025 heldur áfram að gefa. Í dag er stilltt og hlýtt á Norðurlandi vestra og þátttakendur í Sumarkjóla- og búbbluhlaupi á Króknum hafa vonandi slett á sig sólarvörn til að tryggja traust tan og minnka hættu á brunaskemmdum. Það er áfram spáð hlýju veðri en í nótt og á morgun fáum við nokkrar rigningarskúrir til að vökva gróðurinn og halda grasinu grænu.
Veðurstofan gerir ráð fyrir hita á bilinu 13-18 gráður yfir hádaginn í það minnsta fram á föstudag og sólin virðist verða nokkuð tíður gestur. Eina sem hefur sett strik í sumarreikninginn eru tíðar heimsóknir þokubakka sem eru nú frekar þreytandi.
En, það gæti verið snjallt að skella sér í sumarfrí í næstu viku.