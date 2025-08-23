Sögur af hestum og mönnum: Sæmundur og Heilalausi-Brúnn

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 23.08.2025 kl. 13.50 bladamadur@feykir.is
Sæmi hugsar málið í Silfrastaðarétt. Mynd: Jóndís Inga
Sæmi hugsar málið í Silfrastaðarétt. Mynd: Jóndís Inga

Sæmundur á Syðstu-Grund hafði, fyrir utan að keyra vörubíl, mest gaman af því að þeysa um á sprækum hestum. Sæmi eins og hann var jafnan kallaður ræktaði hross í talsverðum mæli og voru þau mikið til komin út af merum sem hann kom með með sér frá Grófargili en þaðan var hann. Sæmi vildi hafa hrossin sín kraftmikil og lífleg. Sæmi sendi hross í tamningu til ýmsra tamningamanna í Skagafirði og þótti honum lítið til koma ef þeir gáfu þeim þá einkunn að þau væru þæg. Nei þau áttu að vera fangreist með örlítið tryllingsblik í auga.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.295 kr. á mánuði m/vsk (2.968,5 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 1.990 kr. á mánuði m/vsk. (1.793 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 555 kr. vikan m/vsk. (500 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Sigurrós Ingimarsdóttir. MYNDIR AÐSENDAR

    Nautaþynnusalat Rósar | Matgæðingur Feykis

    feykir.is Skagafjörður, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 23.08.2025 kl. 14.43 siggag@nyprent.is
    Matgæðingur vikunnar í tbl. 17 er Sigurrós Ingimarsdóttir en hún er dóttir Ingimars og Ossýjar. Sigurrós er fædd og uppalin á Króknum, bjó á Sauðárkróki til 1991 en flutti þá til Kaupmannahafnar og bjó þar í fimm ár. Þaðan lá svo leiðin í borg óttans, Reykjavík. „Í góðærinu kviknaði sú hugmynd að byggja hús á Akranesi og þangað flutti ég ásamt fjölskyldunni árið 2008.“
    Meira
  • Mocola Hauk stendur vaktina í vörn Tindastóls. MYNDIR: DAVÍÐ MÁR

    Voru beðnar um að skila innkaupakerrunni sem fyrst í Skaffó

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Mannlíf, Lokað efni 23.08.2025 kl. 11.46 oli@feykir.is
    Nicola Hauk er einn af erlendu leikmönnum Tindastóls í Bestu deild kvenna í knattspyrnu og stendur jafnan sína plikt í vörn Tindastóls með sóma en hún segir styrkleika sína felast í að spila boltanum, skalla og að verjast maður á mann. Nikola er 22 ára gömul, fædd í Heidelberg í Þýskaland en ólst upp í smábæ í 20 mínútna fjarlægð frá Heidelberg, reyndar smábæ á þýska vísu því íbúarnir eru hátt í 16 þúsund. Hún á einn bróðir, Bernhard, en foreldrar hennar eru Monika og Egino.
    Meira
  • Veiðitölur í Blöndu 2010-2025. Mynd: Huni.is

    Laxveiði í Blöndu stefnir í sögulegt met í leiðindum

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 22.08.2025 kl. 15.30 bladamadur@feykir.is
    Huni.is segir frá: „Nú er farið að síga á seinni hlutann í laxveiðinni þetta sumarið. Eins og margoft hefur komið fram í fréttum Húnahornsins hefur laxveiði í helstu laxveiðiám Húnavatnssýslna verið léleg eða um 60% minni en í fyrra
    Meira
  • Mælifellskirkja. Mynd: ÓAB

    Mælifellskirkja hundrað ára / Ólafur Hallgrímsson skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 22.08.2025 kl. 11.35 bladamadur@feykir.is
    Mælifellskirkja í Skagafirði fagnaði hundrað ára afmæli á þessu vori. Mælifell er forn kirkjustaður og prestssetur þar sem kirkja hefur líklega staðið frá árdögum kristni í landinu, helguð heilögum Nikulási. Mælifellsprestar þjónuðu annexíunni Reykjum frá siðaskiptum og frá árinu 1907 einnig Goðdölum og Ábæ í Austurdal.
    Meira
Yfirlit frétta