Byggðalistinn og Sjálfstæðisflokkur fengu þrjá menn kjörna í Skagafirði
Talsverð tíðindi urðu í sveitarstjórnarkosningunum í Skagafirði en nú hafa lokatölur verið irirtar. Á kjörskrá voru 3297 og var kjörsókn 77,6%. Framsóknarflokkurinn hefur verið stærstur síðustu árin en nú fór svo að B-listi fékk ekki góða kosningu og tapaði manni, er með tvo en ekki þrjá. Meirihlutinn hélt þó þar sem Sjálfstæðisflokkurinn bætti við sig manni. Sigurvvegari kosninganna er þó klárlega Byggðalistinn sem endaði stærstur.