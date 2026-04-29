Dr. Ingibjörg tekur tímabundið við formennsku stjórnar Rannsóknamiðstöðvar ferðamála
Dr. Ingibjörg Sigurðardóttir, deildarstjóri Ferðamáladeildar Háskólans á Hólum, hefur tekið tímabundið við formennsku, í leyfi Dr. Þórhalls Guðlaugssonar, í stjórn Rannsóknamiðstöðvar ferðamála (RMF). Í frétt á vef Háskólans á Hólum kemur fram að þetta undirstriki mikilvægt hlutverk hennar innan ferðamálafræða og styrki jafnframt stöðu Háskólans á Hólum í rannsóknum og þróun á sviði ferðaþjónustu.
Rannsóknamiðstöð ferðamála er samstarfsvettvangur Háskólans á Hólum, Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri, auk fulltrúa frá atvinnulífi. Markmið miðstöðvarinnar er að efla rannsóknir, styrkja tengsl fræða og atvinnugreinar og auka skilning á áhrifum ferðaþjónustu á samfélag, efnahag og umhverfi.
Þá segir í fréttinni að nýlega fór fram aðalfundur RMF á Akureyri þar sem farið var yfir starfsemi síðasta árs og helstu áherslur til framtíðar. Ingibjörg flutti ávarp á fundinum sem formaður stjórnar og kynnt var ársskýrsla og starfsáætlun miðstöðvarinnar fyrir árið 2026.
„Á aðalfundinum urðu einnig breytingar á stjórn og var fjallað um áframhaldandi þróun og samstarf á sviði ferðamála, sem er ein af lykilatvinnugreinum landsins. Slíkir fundir eru mikilvægir fyrir stefnumótun og samráð milli fræða og atvinnulífs.
Ingibjörg hefur um árabil verið leiðandi í uppbyggingu ferðamálafræða á Íslandi, bæði í kennslu og rannsóknum. Undir hennar stjórn hefur Ferðamáladeild Háskólans á Hólum styrkt stöðu sína sem mikilvægur vettvangur fyrir menntun og rannsóknir í greininni.
Tímabundin staða Ingibjargar sem formann RMF er því mikilvæg viðurkenning á hennar framlagi og eykur enn frekar aðkomu Háskólans á Hólum að stefnumótun og þróun ferðamála á Íslandi. Háskólinn á Hólum óskar henni til hamingju með formennskuna.“