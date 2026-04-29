Dr. Ingibjörg tekur tímabundið við formennsku stjórnar Rannsóknamiðstöðvar ferðamála

feykir.is Skagafjörður, Listir og menning 29.04.2026 kl. 08.14 oli@feykir.is
Frá vinstri: Heiðrún Erika Guðmundsdóttir forstöðumaður rannsókna og þekkingar hjá Ferðamálastofu, Hafdís Björg Hjálmarsdóttir lektor HA, Dr. Ingibjörg Sigurðardóttir, Magnús Haukur Ásgeirsson aðjúnkt HÍ og Geir Kristinn Aðalsteinsson Höldur fulltrúi Samtaka ferðaþjónustunnar. MYND AF HÓLAR.IS
Frá vinstri: Heiðrún Erika Guðmundsdóttir forstöðumaður rannsókna og þekkingar hjá Ferðamálastofu, Hafdís Björg Hjálmarsdóttir lektor HA, Dr. Ingibjörg Sigurðardóttir, Magnús Haukur Ásgeirsson aðjúnkt HÍ og Geir Kristinn Aðalsteinsson Höldur fulltrúi Samtaka ferðaþjónustunnar. MYND AF HÓLAR.IS

Dr. Ingibjörg Sigurðardóttir, deildarstjóri Ferðamáladeildar Háskólans á Hólum, hefur tekið tímabundið við formennsku, í leyfi Dr. Þórhalls Guðlaugssonar, í stjórn Rannsóknamiðstöðvar ferðamála (RMF). Í frétt á vef Háskólans á Hólum kemur fram að þetta undirstriki mikilvægt hlutverk hennar innan ferðamálafræða og styrki jafnframt stöðu Háskólans á Hólum í rannsóknum og þróun á sviði ferðaþjónustu.

Rannsóknamiðstöð ferðamála er samstarfsvettvangur Háskólans á Hólum, Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri, auk fulltrúa frá atvinnulífi. Markmið miðstöðvarinnar er að efla rannsóknir, styrkja tengsl fræða og atvinnugreinar og auka skilning á áhrifum ferðaþjónustu á samfélag, efnahag og umhverfi.

Þá segir í fréttinni að nýlega fór fram aðalfundur RMF á Akureyri þar sem farið var yfir starfsemi síðasta árs og helstu áherslur til framtíðar. Ingibjörg flutti ávarp á fundinum sem formaður stjórnar og kynnt var ársskýrsla og starfsáætlun miðstöðvarinnar fyrir árið 2026.

„Á aðalfundinum urðu einnig breytingar á stjórn og var fjallað um áframhaldandi þróun og samstarf á sviði ferðamála, sem er ein af lykilatvinnugreinum landsins. Slíkir fundir eru mikilvægir fyrir stefnumótun og samráð milli fræða og atvinnulífs.

Ingibjörg hefur um árabil verið leiðandi í uppbyggingu ferðamálafræða á Íslandi, bæði í kennslu og rannsóknum. Undir hennar stjórn hefur Ferðamáladeild Háskólans á Hólum styrkt stöðu sína sem mikilvægur vettvangur fyrir menntun og rannsóknir í greininni.

Tímabundin staða Ingibjargar sem formann RMF er því mikilvæg viðurkenning á hennar framlagi og eykur enn frekar aðkomu Háskólans á Hólum að stefnumótun og þróun ferðamála á Íslandi. Háskólinn á Hólum óskar henni til hamingju með formennskuna.“

