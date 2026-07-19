„Ef aldan gengur alveg upp á miðja framrúðu er kominn tími til að fara í land“

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 19.07.2026 kl. 10.04 oli@feykir.is
Framkvæmdastjórinn við skrifborðið sitt. „Skrifstofan er í gröfu, ég er með fartölvuna þar og er í henni ef kemur pása milli bíla,“ segir Feykir. MYNDIR AÐSENDAR
Framkvæmdastjórinn við skrifborðið sitt. „Skrifstofan er í gröfu, ég er með fartölvuna þar og er í henni ef kemur pása milli bíla,“ segir Feykir. MYNDIR AÐSENDAR

Fyrir síðustu áramót hófst vinna við Útgarð sem er eitt skref við að útbúa nýja stórskipahöfn á Sauðárkróki. Það eru Víðimelsbræður sem vinna við verkið og skagar grjótgarðurinn, sem nú er unnið við að byggja upp, langt á haf út að manni virðist en hann verður 300 metra langur þegar upp er staðið. Það er jarðverktakinn og framkvæmdastjórinn Feykir Sveinsson sem er í fararbroddi og oftar en ekki mætti ætla að grafan sem hann vinnur á sé á bólakafi þegar horft er á framkvæmdasvæðið. Það var því upplagt að fræðast aðeins um verkið hjá honum.

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