Trúlofuðust í leikslok

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 19.07.2026 kl. 19.26 oli@feykir.is
Sveinbjörn Óli og Murielle brosandi. Á myndina neðst í fréttinni má sjá parið ásamt foreldrum beggja. MYNDIR: SNÆBJÖRT PÁLS
Sveinbjörn Óli og Murielle brosandi. Á myndina neðst í fréttinni má sjá parið ásamt foreldrum beggja. MYNDIR: SNÆBJÖRT PÁLS

Það er nú ekki á hverjum degi sem Feykir segir frá trúlofun en það er varla annað hægt þar sem turtildúfurnar Sveinbjörn Óli Svavarsson og Murielle Tiernan trúlofuðust úti á miðjum fótboltavelli í Garðabæ að loknum leik Stjörnunnar og Þórs/KA í síðustu viku.

Þeir sem eitthvað fylgjast með íþróttum ættu að vita að Sveinbjörn Óli er einn fremsti frjálsíþróttakappi Skagafjarðar um þessar mundir, uppalinn á Freyjugötunni á Króknum, og hin bandaríska Murr mesta markamaskína sem spilað hefur með kvennaliði Tindastóls og sennilega má fullyrða að hún sé meginástæðan fyrir ævintýrum Stólastúlkna í efstu deild fótboltans.

Murielle snéri til baka á völlinn eftir að hafa verið lengi frá vegna ökklameiðsla og Sveinbjörn Óli notaði tækifærið og skokkaði út á völl í leikslok. Murielle viðurkenndi í samtali við Fótbolta.net að hana hefði ekki grunað neitt. „Nei, alls ekki. Við höfum talað mikið um þetta en ég veit ekki, þetta kom mér algjörlega í opna skjöldu. Allir í kringum mig segja að ég hefði átt að átta mig á þessu en ég gerði það ekki. Þannig að já, þetta var mjög gott.“ Nánar má lesa um þetta á Fótbolti.net >

Feykir sendir turtildúfunum hamingjuóskir.

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