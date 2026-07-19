Trúlofuðust í leikslok
Það er nú ekki á hverjum degi sem Feykir segir frá trúlofun en það er varla annað hægt þar sem turtildúfurnar Sveinbjörn Óli Svavarsson og Murielle Tiernan trúlofuðust úti á miðjum fótboltavelli í Garðabæ að loknum leik Stjörnunnar og Þórs/KA í síðustu viku.
Þeir sem eitthvað fylgjast með íþróttum ættu að vita að Sveinbjörn Óli er einn fremsti frjálsíþróttakappi Skagafjarðar um þessar mundir, uppalinn á Freyjugötunni á Króknum, og hin bandaríska Murr mesta markamaskína sem spilað hefur með kvennaliði Tindastóls og sennilega má fullyrða að hún sé meginástæðan fyrir ævintýrum Stólastúlkna í efstu deild fótboltans.
Murielle snéri til baka á völlinn eftir að hafa verið lengi frá vegna ökklameiðsla og Sveinbjörn Óli notaði tækifærið og skokkaði út á völl í leikslok. Murielle viðurkenndi í samtali við Fótbolta.net að hana hefði ekki grunað neitt. „Nei, alls ekki. Við höfum talað mikið um þetta en ég veit ekki, þetta kom mér algjörlega í opna skjöldu. Allir í kringum mig segja að ég hefði átt að átta mig á þessu en ég gerði það ekki. Þannig að já, þetta var mjög gott.“ Nánar má lesa um þetta á Fótbolti.net >
Feykir sendir turtildúfunum hamingjuóskir.