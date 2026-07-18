Gaukur í klukku og rakarinn í Sevilla sóttir heim
Kvennakórinn Sóldís fór í skemmti- og söngferð til Þýskalands í byrjun júní ásamt Helgu Rós Indriðadóttur kórstjóra og Rögnvaldi S. Valbergssyni undirleikara. Feykir og Drífa Árnadóttir, formaður kórsins, voru sammála um að það væri bráðnauðsynlegt að segja frá ferðinni og fékk Drífa sendar nokkrar spurningar til að feta veginn í átt að frásögn sem að stjórn Sóldísa setti saman og fylgir hér á eftir. Þess má geta að kórinn er skipaður konum úr Skagafirði og Austur-Húnavatnssýslu en alls eru kórfélagar um 50.