Ég vil ekki tala um gott eða slæmt – Starri Heiðmarsson forstöðumaður Náttúrustofu Norðurlands vestra á Sauðárkróki
Náttúrustofa Norðurlands vestra tók til starfa í febrúar 2000 og var formlega opnuð þriðjudaginn 9. maí sama ár. Dr. Þorsteinn Sæmundsson jarðfræðingur var ráðinn fyrsti forstöðumaður stofunnar og hóf störf í ársbyrjun 2000 en þá var viðgerð á gamla skólahúsinu við Kirkjutorg, þar sem stofan er til húsa, að mestu lokið. Árið 2018 fékk stofan starfsaðstöðu á Skagaströnd og árið eftir á Hvammstanga.