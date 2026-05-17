Einar segir Sjálfstæðisflokk vilja í viðræður við Byggðalista

feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 17.05.2026 kl. 21.40 oli@feykir.is
Einar E. Einarsson, oddviti Framsóknar. AÐSEND MYND
Líkt og Feykir hefur greint frá þá stóðu Byggðalisti og Sjálfstæðisflokkur uppi sem sigurvegarar sveitarstjórnarkosninganna í Skagafirði, fengu þrjá menn kjörna. Feykir hafði samband við Einar E. Einarsson oddvita Framsóknarflokksins nú undir kvöld en Framsókn tapaði töluverðu fylgi og einum manni í sveitarstjórn. Hann tjáði Feyki að eftir 12 ára samstarf í meirihluta þá hafi Sjálfstæðismenn tilkynnt að þeir hyggist hefja viðræður við Byggðalistann um myndun á nýjum meirihluta.

Fleiri fréttir

  • Byggðalistinn og Sjálfstæðisflokkur fengu þrjá menn kjörna í Skagafirði

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 17.05.2026 kl. 02.09 oli@feykir.is
    Talsverð tíðindi urðu í sveitarstjórnarkosningunum í Skagafirði en nú hafa lokatölur verið irirtar. Á kjörskrá voru 3297 og var kjörsókn 77,6%. Framsóknarflokkurinn hefur verið stærstur síðustu árin en nú fór svo að B-listi fékk ekki góða kosningu og tapaði manni, er með tvo en ekki þrjá. Meirihlutinn hélt þó þar sem Sjálfstæðisflokkurinn bætti við sig manni. Sigurvvegari kosninganna er þó klárlega Byggðalistinn sem endaði stærstur.
    Meira

  • Listi Sjálfstæðismanna og óháðra með meirihluta í Húnabyggð

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 17.05.2026 kl. 01.39 oli@feykir.is
    Lokatölur hafa verið birtar í sveitarstjórnarkosningum í Húnabyggð en kosið var í fyrsta sinn í nýju sameinuðu sveitarfélagi. Á kjörskrá voru 1034 og kjörsókn var 86,8%. Sjálfstæðismenn og óháðir fengu 50,7% atkvæða og fimm menn kjörna og hafa því hreinan meirihluta. Framsóknarmenn og aðrir framfarasinnar fengu 33,9% og héldu sínum þremur mönnum og þá hlaut A-listinn Öll saman 15,1% og einn mann kjörinn.
    Meira

  • N-listinn með flest atkvæði í Húnaþingi vestra

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 17.05.2026 kl. 00.36 oli@feykir.is
    Atkvæði hafa verið talin í sveitarstjórnarkosningum í Húnaþingi vestra en þar voru þrír listar í boði líkt og síðast. Á kjörskrá voru 963 sem er 29 fleiri en 2022 en kjörsókn var 74% sem er um 5% aukning frá því síðast. Úrslitin urðu þau að N-listi Nýs afls í Húnaþingi vestra fékk flest atkvæði eða 37,8% og skaut B-lista Framsóknar og annarra framfarasinna aftur fyrir sig en sá listi fékk 34,2%. Sjálfstæðismenn og óháðir hlutu 28% atkvæða.
    Meira

  • Samfylking og óháðir fengu flest atkvæði á Skagaströnd

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 17.05.2026 kl. 00.12 oli@feykir.is
    Kjörstað í sveitarfélaginu Skagaströnd var lokað kl. 21 og þar hafa öll atkvæði verið talin. Á kjörskrá voru 352 og var kjörsókn 88,1%. Þrír listar voru í boði og varð niðurstaðan sú að S-listi Samfylkingar og óháðra hlaut 43,3% atkvæða, K-listi Fyrir Skagaströnd 40,0% og B-listi Framsóknar og óháðra hlaut 16,7%.
    Meira
