Einar segir Sjálfstæðisflokk vilja í viðræður við Byggðalista
Líkt og Feykir hefur greint frá þá stóðu Byggðalisti og Sjálfstæðisflokkur uppi sem sigurvegarar sveitarstjórnarkosninganna í Skagafirði, fengu þrjá menn kjörna. Feykir hafði samband við Einar E. Einarsson oddvita Framsóknarflokksins nú undir kvöld en Framsókn tapaði töluverðu fylgi og einum manni í sveitarstjórn. Hann tjáði Feyki að eftir 12 ára samstarf í meirihluta þá hafi Sjálfstæðismenn tilkynnt að þeir hyggist hefja viðræður við Byggðalistann um myndun á nýjum meirihluta.