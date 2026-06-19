Elín Dögg hefur verið ráðin í starf fjármálastjóra Skagafjarðar
Elín Dögg Väljaots Gunnarsdóttir hefur verið ráðin í stöðu fjármálastjóra Skagafjarðar. Elín Dögg er með BS- og MS-gráðu í viðskiptafræði frá Háskólanum á Akureyri með áherslu á stjórnun og alþjóðlegt rekstrarumhverfi. Í frétt á heimasíðu Skagafjarðar segir að hún hafi víðtæka reynslu á sviði rekstrar, fjármála og stjórnunar og hefur meðal annars gegnt stöðu rekstrar- og fjármálastjóra hjá Dekkjahöllinni, auk þess sem hún var einn eigenda fyrirtækisins.
Samhliða störfum sínum hefur hún kennt við Háskólann á Akureyri, meðal annars í kostnaðarbókhaldi, fjárhagsbókhaldi og áætlanagerð. Elín Dögg býr yfir sterkri greiningarhæfni, er talnaglögg og hefur mikla reynslu af því að styðja stjórnendur í ákvarðanatöku með hagnýtri nálgun á rekstur og fjármál.
Elín mun hefja störf í haust og tekur við keflinu af Margeiri Friðrikssyni. Á sama tíma og við bjóðum Elínu hjartanlega velkomna til starfa hjá sveitarfélaginu, vill starfsfólk Skagafjarðar þakka Margeiri innilega fyrir hans mikilvæga framlag til sveitarfélagsins. Hann hefur lagt líf og sál í uppbyggingu þess í hart nær þrjá áratugi. Þótt hann láti af störfum sem fjármálastjóri mun hann áfram sinna verkefnum fyrir sveitarfélagið fram á vormánuði 2027.