Nýr leikmaður Tindastóls valin í úrvalslið Suður-Ameríkukeppninnar

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 13.08.2026 kl. 14.32 bladamadur@feykir.is
Mynd af Flor úr leikmannatilkynningu Körfuknattleiksdeildarinnar fyrr í sumar. MYNDINA VANN: DAVÍÐ MÁR
Mynd af Flor úr leikmannatilkynningu Körfuknattleiksdeildarinnar fyrr í sumar. MYNDINA VANN: DAVÍÐ MÁR

Í byrjun ágúst fór Suður-Ameríkukeppni kvenna í körfubolta (FIBA South American Women's Championship) fram í Zárate í Argentínu. Lið Argentínu stóð uppi sem sigurvegarar og nýr leikmaður kvennaliðs Tindastóls, Florencia Chagas, var valin í úrvalslið mótsins. Þetta kom fram á Facebook síðu Körfuknattleiksdeildarinnar.

Flor, sem er 180cm skotbakvörður á að baki glæsilegan feril en hún var m.a. valin í WNBA-nýliðavalinu 2021 af Indiana Fever. Hún hefur einnig leikið í efstu deildum á Ítalíu, Spáni og Frakklandi. Á nýafstöðnu Suður-Ameríkumóti landsliða skilaði hún frábærri frammistöðu með meistaraliði Argentínu með 11,6 stig að meðaltali í leik, 2.6 fráköst, 1,4 stoðseningar, og 1,4 stolna bolta.

„Það var mikill heiður fyrir mig að vera valin í úrvalslið mótsins, sérstaklega í ljósi þess að það gerðist samhliða því að landa Suður-Ameríku titlinum með landsliðinu. Þetta er mjög sérstök viðurkenning fyrir alla þá vinnu, metnað og fórnir sem lágu að baki þessu móti. En fyrir mér skiptir árangur liðsins alltaf mestu máli. Að vinna þetta saman og deila sigurstundinni með liðsfélögum mínum er eitthvað sem ég mun aldrei gleyma. Fyrir mér snýst sigur ekki bara um lokatölurnar, heldur líka um hugarfarið sem þú byggir upp á vegferðinni. Ég vonast til að koma með þetta hugarfar til Tindastóls: að leggja hart að sér á hverjum degi, hafa trú á hver á annarri, sýna aga og keppnisskap, og gefast aldrei upp þegar á móti blæs. Ég vil miðla af reynslu minni til yngri leikmanna og hjálpa til við að skapa umhverfi þar sem öllum líður vel og fá hvatningu til að bæta sig. Ég er virkilega spennt að koma á Sauðárkrók leggja mitt af mörkum til liðsins,“ sagði Flor.

Við óskum Flor hjartanlega til hamingju með titilinn, valið í úrvalsliðið og hlökkum mikið til að sjá hana í Síkinu í vetur

/tilkynning

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