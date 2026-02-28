Fallegur og góður dagur í vændum í Tindastólnum
Starfsmenn skíðasvæðis Tindastóls voru mættir fyrir allar aldir í Tindastólinn í morgun til að gera klárt fyrir daginn. Svæðið var opnað kl. 10 í morgun og verður opið til kl. 16 og væntanlega verður dagskráin eins á morgun, sunnudag. Opið er í neðri lyftu og töfrateppið pg þá er göngubraut sömuleiðis klár. Sjoppan verður opin frá kl. 12-15.
Í morgun var um sjö stiga frost á skíðasvæðinu, léttskýjað og smá vindur að sunnan. Spáð er björtu veðri á morgun og í raun svipuðu nema það verður væntanlega minni vindur.
Samkvæmt heimildum Feykis hefur oft verið meiri snjór á svæðinu en fínt færi er á þjappaðri braut. Fólk er beðið um að fara varlega utan brautar þar sem snjóalög eru þunn.