Högni og Jódís verða í efstu tveimur hjá Miðflokknum í Skagafirði

feykir.is Skagafjörður 28.02.2026 kl. 11.27 oli@feykir.is
Högni Elfar og Jódís Helga. AÐSENDAR MYNDIR
Högni Elfar og Jódís Helga. AÐSENDAR MYNDIR

Skagafjarðardeild Miðflokksins hefur tilkynnt um framboð til sveitarstjórnarkosninga 2026. Í tilkynningu segir að Högni Elfar Gylfason varaþingmaður Miðflokksins í Norðvesturkjördæmi muni skipa oddvitasætið. Högni er sauðfjárbóndi, vélfræðingur og vélvirkjameistari. Í öðru sæti verður Jódís Helga Káradóttir, formaður Ungliðahreyfingar Miðflokksins á Norðurlandi vestra. Jódís stundar nám í viðskiptalögfræði og er starfsmaður Héraðsdóms Norðurlands vestra. Skipan í önnur sæti listans verður birt áður en langt um líður.

„Miðflokkurinn leggur áherslu á ábyrgari fjármálastjórn þar sem skattfé íbúa er nýtt skynsamlega til að standa undir lögbundinni grunnþjónustu. Nauðsynlegt er að stöðva óraunhæfa áætlanagerð framkvæmda með tilheyrandi skuldasöfnun, enda er það forsenda þess að hægt sé að stilla í hóf gjöldum á heimili og fyrirtæki. Taka þarf upp ný vinnubrögð í samskiptum við íbúa, úrbætur er varða aðgengi að kjörnum fulltrúum og embættismönnum og málsmeðferð hraðað sem kostur er. Rekstur sveitarfélagsins þarfnast festu og ábyrgðar, án þess að senda komandi kynslóðum reikninginn.

Miðflokkurinn hefur hagsmuni ungs fólks og barnafjölskyldna í hávegum og leggur áherslu á hag þeirra á komandi kjörtímabili, á sama tíma og tryggja þarf okkar elstu íbúum góða þjónustu. Skagafjörður hefur alla burði til að vera eftirsóknarverður staður fyrir ungt fólk til að setjast að. Þarf til þess skýra stefnu í uppbyggingu húsnæðis og markvissan stuðning við atvinnu og nýsköpun. Nýta þarf styrkleika Skagafjarðar í menntamálum og skapa aðstæður þar sem ungt fólk sér raunhæfa og spennandi framtíð fyrir sig og sínar fjölskyldur.

Með ábyrgri fjármálastjórn, skilvirkari stjórnsýslu og markvissri uppbyggingu getum við tryggt að Skagafjörður verði traust heimabyggð fyrir núverandi íbúa og eftirsóknarverður kostur fyrir komandi kynslóðir. Framtíðin ræðst af ákvörðunum dagsins í dag, og við eigum að taka þær af festu og ábyrgð,“ segir í tilkynningunni.

 

Til baka

Fleiri fréttir

  • Fjölskyldan á jólunum. MYND AÐSEND

    Fiskikökur og heimagerð pizza a la Siggi | Matgæðingar Feykis

    feykir.is Skagafjörður, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 28.02.2026 kl. 09.11 siggag@nyprent.is
    Matgæðingarnir í tbl. 37, 2025, voru þau Helga Rós Sigfúsdóttir og Sigurður Óli Ólafsson. Helga og Siggi búa í Varmahlíð með börnunum sínum þremur, Kolbrá Sigrúnu, Mikael Mána og Hrafnhildi Hörpu. Siggi er byggingatæknifræðingur og vinnur hjá Stoð ehf. og Helga Rós er grunnskólakennari og vinnur í Varmahlíðarskóla. 
    Meira

  • Að fylgja plani | Leiðari 8. tölublaðs Feykis

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 27.02.2026 kl. 18.57 oli@feykir.is
    Nú eru um fjögur ár síðan Rússar réðust inn í Úkraínu og hófu þar með stríð sem fáir skilja eitthvað í. Tilgangurinn virðist einfaldlega hafa verið sá að gera Rússland stórkostlegt að nýju og Pútin og Trump kyrja því kannski sama sönginn þegar öllu er á botninn hvolft.
    Meira
  • Það er líf og fjör hjá Golfklúbbi Skagafjarðar. MYND AÐSEND

    Ertu klár í golfsumarið? | Halldóra Cuyler skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Aðsendar greinar 27.02.2026 kl. 14.47 oli@feykir.is
    Sumarið er tíminn, orti Bubbi okkar Morthens og ég get lofað ykkur því að til sumarsins hugsa flestir eða allavega golfarar! Það er nefnilega þannig að á sumrin spretta upp gorkúlur á nöfunum (lesist golfkúlur), nánar tiltekið á Hlíðarendavelli (og þar í kring). Og ég get lofað ykkur því að það stelur hjörtum fullum af þrá með tvöföldum skollum, þrípúttum og týndum boltum. En það er bara eins og það er.
    Meira

  • Í dag glitrum við með Einstökum börnum

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 27.02.2026 kl. 08.53 oli@feykir.is
    Föstudaginn 27. febrúar – í dag – verður glitrandi dagur í flestum ef ekki öllum grunnskólum á Norðurlandi vestra en þann dag ætlum nemendur og kennarar að glitra með Einstökum börnum og vekja þannig athygli á degi sjaldgæfra sjúkdóma og heilkenna.
    Meira
Yfirlit frétta