Högni og Jódís verða í efstu tveimur hjá Miðflokknum í Skagafirði
Skagafjarðardeild Miðflokksins hefur tilkynnt um framboð til sveitarstjórnarkosninga 2026. Í tilkynningu segir að Högni Elfar Gylfason varaþingmaður Miðflokksins í Norðvesturkjördæmi muni skipa oddvitasætið. Högni er sauðfjárbóndi, vélfræðingur og vélvirkjameistari. Í öðru sæti verður Jódís Helga Káradóttir, formaður Ungliðahreyfingar Miðflokksins á Norðurlandi vestra. Jódís stundar nám í viðskiptalögfræði og er starfsmaður Héraðsdóms Norðurlands vestra. Skipan í önnur sæti listans verður birt áður en langt um líður.
„Miðflokkurinn leggur áherslu á ábyrgari fjármálastjórn þar sem skattfé íbúa er nýtt skynsamlega til að standa undir lögbundinni grunnþjónustu. Nauðsynlegt er að stöðva óraunhæfa áætlanagerð framkvæmda með tilheyrandi skuldasöfnun, enda er það forsenda þess að hægt sé að stilla í hóf gjöldum á heimili og fyrirtæki. Taka þarf upp ný vinnubrögð í samskiptum við íbúa, úrbætur er varða aðgengi að kjörnum fulltrúum og embættismönnum og málsmeðferð hraðað sem kostur er. Rekstur sveitarfélagsins þarfnast festu og ábyrgðar, án þess að senda komandi kynslóðum reikninginn.
Miðflokkurinn hefur hagsmuni ungs fólks og barnafjölskyldna í hávegum og leggur áherslu á hag þeirra á komandi kjörtímabili, á sama tíma og tryggja þarf okkar elstu íbúum góða þjónustu. Skagafjörður hefur alla burði til að vera eftirsóknarverður staður fyrir ungt fólk til að setjast að. Þarf til þess skýra stefnu í uppbyggingu húsnæðis og markvissan stuðning við atvinnu og nýsköpun. Nýta þarf styrkleika Skagafjarðar í menntamálum og skapa aðstæður þar sem ungt fólk sér raunhæfa og spennandi framtíð fyrir sig og sínar fjölskyldur.
Með ábyrgri fjármálastjórn, skilvirkari stjórnsýslu og markvissri uppbyggingu getum við tryggt að Skagafjörður verði traust heimabyggð fyrir núverandi íbúa og eftirsóknarverður kostur fyrir komandi kynslóðir. Framtíðin ræðst af ákvörðunum dagsins í dag, og við eigum að taka þær af festu og ábyrgð,“ segir í tilkynningunni.