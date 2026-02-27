Ertu klár í golfsumarið? | Halldóra Cuyler skrifar

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Aðsendar greinar 27.02.2026 kl. 14.47
Það er líf og fjör hjá Golfklúbbi Skagafjarðar. MYND AÐSEND
Sumarið er tíminn, orti Bubbi okkar Morthens og ég get lofað ykkur því að til sumarsins hugsa flestir eða allavega golfarar! Það er nefnilega þannig að á sumrin spretta upp gorkúlur á nöfunum (lesist golfkúlur), nánar tiltekið á Hlíðarendavelli (og þar í kring). Og ég get lofað ykkur því að það stelur hjörtum fullum af þrá með tvöföldum skollum, þrípúttum og týndum boltum. En það er bara eins og það er.

Senn líður að vori og sumri og golfarar fara að gera vart við sig. Búnir að æfa sveifluna misvel í herminum og sumir jafnvel bara búnir að þramma völlinn í þessu frábæra tíðarfari, enda búið að vera betra veður í haust og vetur en mörg sumur, það er bara þannig!

En golf starfið gengur ekki af sjálfu sér, burt séð frá veðurfari. Það þarf marga aðila til að halda þessu gangandi, starfsmenn, sjálfboðaliða og styrktaraðila. Allt eru þetta öflugir aðilar sem halda starfsemi Golfklúbbs Skagafjarðar gangandi.

Ekki nóg með að vallarstarfsmenn séu alltaf á fullu að græja og gera þá er það þannig að á hverju sumri eru haldin mörg mót til að styðja við rekstur klúbbsins. Og bara til að stikla á stóru með krossaða fingur að gleyma engum þá eru okkar helstu og dyggu styrktaraðilar í mótahaldinu síðustu ár:

  • Esja Gæðafæði sem hefur styrkt innanfélagsmótaröðina sem haldin er á miðvikudögum yfir sumarið.
  • Hard Wok sem hefur styrkt innanfélagsmótin fyrir háforgjafakylfingana okkar.

Opin mót síðan verið í boði:

  • KS
  • FISK
  • Hlíðarkaup
  • Steinullarverksmiðjan
  • Advania

Fyrir utan öll þau fjölmörgu fyrirtæki og einstaklinga sem alltaf styrkja kvennamótið hjá okkur af einskærum dugnaði. Það mót er það veglegasta á landsvísu af sinni tegund og þar ber að þakka röskum dömum og góðum fyrirtækjum.

Án styrktaraðila og sjálfboðaliða gerist voðalega lítið í íþróttum, það er bara þannig og tala ég af reynslu eftir að hafa staðið í þessu frá því að ég var barn í íþróttum. Því miður er starfsstéttin sem sjálfboðaliðinn er víða að deyja út, en það er sem betur fer ekki að sjá hér í Skagafirði þar sem allir henda sér að baki liði sínu og gera það sem þarf að gera (er það ekki)! Við í GSS tökum að sjálfsögðu fagnandi á móti ykkur og viljum vekja athygli ykkar á þessu frábæra starfi sem fram fer á Hlíðarendavelli (sem ekki skal ruglað við Hlíðarenda hjá Val). Á Hlíðarendavelli heldur Atli Freyr Rafnsson utan um æfingar bæði fyrir unga og aldna. Barna- og unglingastarfið hjá GSS er algjörlega til fyrirmyndar og hefur það sýnt sig í gegnum árin með árangri og flottum ungmennum í samfélaginu okkar. Ef við vindum okkur í eldra liðið þá hefur kvennasveit GSS verið í efstu deild síðustu 8 ár og karlasveit GSS vann sig aftur upp í 2. deild eftir frækilegan sigur á heimavelli síðasta sumar. Síðast en ekki síst má ekki gleyma að nefna alla nýliðana sem flykkjast inn í starfið í gegnum frábær nýliðanámskeið. Því þegar á öllu er á botninn hvolft þá er golf nefnilega fyrir alla.

Það er ótrúlega margt sem gerist á Nöfunum, annað en sauðfjárbúskapur sem lifir þar í sátt og samlyndi við hvítu kúlurnar, þó heimalningarnir hafi kannski of oft gert sig heimkomna í skálanum hingað til (þeir verða sennilega ekki eins velkomnir í nýja skálann). Það er margt um að vera og fullt af tækifærum enn, þannig að endilega látið heyra í ykkur ef þið viljið styrkja þetta skemmtilega starf hjá okkur, það er alltaf pláss fyrir fleiri mót.

Fyrir hönd mótanefndar GSS
Halldóra Cuyler

