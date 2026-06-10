Finnur og Björn heiðraðir á sjómannadaginn
feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 10.06.2026 kl. 11.14
Sjómannadagurinn var haldinn hátíðilegur síðastliðinn sunnudag og þá tíðkast meðal annars að heiðra menn fyrir farsælan feril. Tveir góðir félagsmenn í Félagi skipstjórnarmanna voru heiðraðir í félagsheimilinu Höfðaborg á Hofsósi á sunnudaginn. Það voru þeir Finnur Sigurbjörnsson skipstjóri á Múlabergi og Björn Jónasson skipstjóri á Málmey.
Þeir eiga báðir farsælan sjómannsferil til áratuga. Hér sjást þeir félagar við minnisvarðann um látna sjómenn í Plássinu á Hofsósi.