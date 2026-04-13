Fögur fyrirheit eða ekki? | Jóhanna Ey Harðardóttir skrifar
Á fundi Félags- og tómstundanefndar þann 27. október síðastliðinn voru til umræðu niðurgreiðslur
til dagforeldra og foreldragreiðslur. Þar lagði meirihluti Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks fram tillögu
um að upphæð niðurgreiðslna, skv. 6. gr. reglna um niðurgreiðslu á daggæslu í heimahúsum og um
foreldragreiðslur, yrði 110.000 kr. á mánuði. Ég velti því fyrir mér hvað hafi breyst frá því vorið 2022
þegar Sjálfstæðisflokkurinn lofaði að hækka foreldragreiðslur í 250.000kr. mánuði kæmust þau til valda.
(https://www.feykir.is/is/frettir/vid-stondum-vid-bakid-a-foreldrum )
Á fyrrnefndum fundi félags- og tómstundanefndar bókuðu fulltrúar minnihluta eftirfarandi: „ fulltrúar VG og óháðra og Byggðalista geta ekki samþykkt fyrirliggjandi tillögu þar sem ekki er komið nægilega til móts við þá foreldra sem bíða eftir dagvistun fyrir börnin sín og verða því fyrir tekju- og /eða atvinnumissi af þeim sökum. Einnig telja fulltrúar mikilvægt að tekið sé tillit til einstæðra foreldra og námsmanna í gjaldskrá í
heimahúsum og um foreldragreiðslum.”
Það er auðvelt að lofa, en það þarf kjark til að fylgja loforðum eftir í verki. Því velti ég fyrir
mér afhverju fulltrúar Sjálfstæðisflokks stóðu ekki við loforð um hækkun skattfrjálsra
foreldragreiðslna í 250.000kr. á mánuði á kjörtímabilinu ?
Jóhanna Ey Harðardóttir
Oddviti Byggðalistans og áheyrnarfulltrúi í Félags- og tómstundarnefnd.