Sjónhorn og Feykir fara í dreifingu á fimmtudegi

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 27.05.2026 kl. 08.32 oli@feykir.is

Þar sem hvítasunnuhelgin dróst að venju aðeins inn í vikuna þá fóru Sjónhorn og Feykir ekki suður í prentun fyrr en seinni partinn í gær og ættu því að fara í dreifingu á morgun, fimmtudag. Bæði blöðin eru þó að detta inn á netið og þeir sem eru með rafræna áskrift geta lesið Feyki á netinu og Sjónhornið er að sjálfsögðu öllum opið.

Í Feyki er m.a. rætt við Svanhildi Páls um Prjónagleðina á Blönduós sem fer fram dagana 5.-7. júní, Árni Gunn segir frá kvikmyndabraut FNV, Eydís Ósk í Húnaþingi segir frá því hvað er gaman að halda með Arsenal í Liðinu mínu og sagt er frá brautskráningarhátíð Hestafræðideildar Háskólans á Hólum og að nýi golfskálinn á Hlíðarendavelli verður tekinn í notkun í vikunni.

