Mótinu slitið og aðstoð óskast við frágang
feykir.is Skagafjörður 03.08.2026 kl. 10.47
Unglingalandsmótinu var slitið í gærkvöldi og þá tekur við tiltektin. Núna í hádeginu, kl. 12:00, hefst frágangur við íþróttasvæðið. Aðstoð óskast þar sem margar hendur vinna létt verk.
Mótið heppnaðist með glæsibrag og voru allir viðstaddir hæst ánægðir með helgina. Mótinu var slitið í gærkvöldi eftir að Úlfur Úlfur steig á svið, brekkusöng, ávarp Jóhanns Steinars Ingimundarsonar, formanns UMFÍ. Síðan hélt björgunarsveitin Skagfirðingasveit utan um flugeldasýningu.
Nú er frábærri helgi lokið og nú eru sjálfboðaliðar, sem hafa staðið vaktina vel, beðnir um að aðstoða við frágang.