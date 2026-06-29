Gott gengi hjá keppnisliði USVH á Landsmóti UMFÍ 50+

feykir.is Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 29.06.2026 kl. 10.07 bladamadur@feykir.is
Ringó lið USVH vann gullverðlaun á mótinu. MYND AF VEFSÆIÐU HÚNAÞINGS VESTRA
Ringó lið USVH vann gullverðlaun á mótinu. MYND AF VEFSÆIÐU HÚNAÞINGS VESTRA

Landsmót Ungmennafélags Íslands fyrir 50 ára og eldri fór fram á Hrafnagili um helgina. Á vefsíðu Húna‏ings vestra kemur fram að keppnislið USVH hafi gert góða ferð á mótið en þau komu heim með fjölmörg verðlaun.

Lið USVH 2 varð í þriðja sæti í Boccia. Liðið skipuðu Elías Guðmundsson, Guðmundur Haukur Sigurðsson og Sigríður Magnúsdóttir. Alls kepptu 35 lið.

Í kvennapílu, 501 SIDO urðu þær Sigurbjörg Jóhannesdóttir og Aðalheiður Sveina Einarsdóttir jafnar í 3-4 sæti.

Í 9 pílum kvenna varð Bára Guðbjartsdóttir í öðru sæti og Sigurbjörg Jóhannesdóttir í þriðja sæti.

Lið USVH 1 í Ringó fór með sigur úr bítum. Liðið skipuðu Aðalheiður Einarsdóttir, Guðmundur Jóhannesson, Helgi Þór Kristjánsson, Már Hermannsson, Garðar Jónsson og Gunnar Sveinsson.

Í karlaflokki í frisbígolfi sigraði Jón Haukdal Kristjánsson og í kvennaflokki Bára Guðbjartsdóttir.

Laufey Sigurðardóttir lenti í 4. sæti í pokavarpi en alls voru 40 keppendur skráðir til leiks.

Í sundi komu Andrea Laible og Helgi Þór Kristjánsson heim með tvenn verðlaun hvort.

Feykir óskar keppendum innilega til hamingju með árangurinn. Hér að neðan er að finna nokkrar myndir frá Guðmundi Hauki Sigurðssyni af verðlaunahöfum.

Til baka

Fleiri fréttir

  • AÐSEND MYND

    Má bjóða þér á Sturluhátíð í Dölunum 11. júlí? | Einar K. Guðfinnsson skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 29.06.2026 kl. 09.16 bladamadur@feykir.is
    Eitt tilhlökkunarefni hvers sumars er Sturluhátíðin, sem ár hvert er haldin annan laugardag í júlí sem að þessu sinni ber upp á laugardaginn 11. júlí nk. Sturluhátíðin er kennd við sagnaritarann Sturlu Þórrðarson sem bjó á Staðarhóli, Saurbæ í Dölum.
    Meira

  • Hvíti riddarinn í tómu tjóni á Blönduósi

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 28.06.2026 kl. 19.38 oli@feykir.is
    Það var leikið á Blönduósvelli á sama tíma og rabarbaranum var gert hátt undir höfði í Gamla bænum. Gestir Kormáks/Hvatar að þessu sinni var lið Hvíta riddarans úr Mosfellsbænum og þeir voru sendir rakleiðis heim að leik loknum með 4-0 tap á bakinu.
    Meira
  • Það var ekki jafn gaman hjá Stólastúlkum í gær og í leiknum á undan. MYND: DAVÍÐ MÁR

    KR-liðið skaut Stólastúlkur á kaf og sér á toppinn

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 28.06.2026 kl. 19.30 oli@feykir.is
    Stólastúlkur fengu skell í Vesturbænum á laugardag þar sem lið KR beið þeirra. Það boðar nú sjaldnast nokkuð gott að fá á sig fimm mörk í fyrri hálfleik og það var hola sem gestirnir gátu ekki grafið sig upp úr. Með sigrinum skelltu Vesturbæingar sér á topp deildarinnar. Lokatölur 6-0 og lið Tindastóls á botni Lengjudeiildar.
    Meira
  • Inga Sólveig og Almar Atli. AÐSEND MYND

    Rjómalagað pasta og frönsk súkkulaðikaka | Matgæðingur vikunnar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 28.06.2026 kl. 09.23 siggag@nyprent.is
    Matgæðingur vikunnar í tbl. 6 fékk áskorun frá vinkonu sinni, Kristey Rut, en það er körfuboltasnillingurinn Inga Sólveig Sigurðardóttir frá Sauðarkróki. Gaman er að segja frá því að Inga Sólveig var nú á dögunum að skrifa undir samning við Tindastól fyrir komandi átök í haust. Inga Sólveig og kærastinn hennar, Almar Atli Ólafsson frá Litla-Felli á Skagaströnd, búa á Króknum. Almar Atli starfar hjá Þ. Hansen en Inga Sólveig stundar nám í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri.
    Meira
Yfirlit frétta