Gott gengi hjá keppnisliði USVH á Landsmóti UMFÍ 50+
Landsmót Ungmennafélags Íslands fyrir 50 ára og eldri fór fram á Hrafnagili um helgina. Á vefsíðu Húnaings vestra kemur fram að keppnislið USVH hafi gert góða ferð á mótið en þau komu heim með fjölmörg verðlaun.
Lið USVH 2 varð í þriðja sæti í Boccia. Liðið skipuðu Elías Guðmundsson, Guðmundur Haukur Sigurðsson og Sigríður Magnúsdóttir. Alls kepptu 35 lið.
Í kvennapílu, 501 SIDO urðu þær Sigurbjörg Jóhannesdóttir og Aðalheiður Sveina Einarsdóttir jafnar í 3-4 sæti.
Í 9 pílum kvenna varð Bára Guðbjartsdóttir í öðru sæti og Sigurbjörg Jóhannesdóttir í þriðja sæti.
Lið USVH 1 í Ringó fór með sigur úr bítum. Liðið skipuðu Aðalheiður Einarsdóttir, Guðmundur Jóhannesson, Helgi Þór Kristjánsson, Már Hermannsson, Garðar Jónsson og Gunnar Sveinsson.
Í karlaflokki í frisbígolfi sigraði Jón Haukdal Kristjánsson og í kvennaflokki Bára Guðbjartsdóttir.
Laufey Sigurðardóttir lenti í 4. sæti í pokavarpi en alls voru 40 keppendur skráðir til leiks.
Í sundi komu Andrea Laible og Helgi Þór Kristjánsson heim með tvenn verðlaun hvort.
Feykir óskar keppendum innilega til hamingju með árangurinn. Hér að neðan er að finna nokkrar myndir frá Guðmundi Hauki Sigurðssyni af verðlaunahöfum.