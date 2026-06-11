Guðmundur Haukur er áfram forseti sveitarstjórnar í Húnabyggð

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 11.06.2026 kl. 09.33 oli@feykir.is
Ný sveitarstjórn samankomin á fyrsta fundi. MYND AÐSEND
Ný sveitarstjórn samankomin á fyrsta fundi. MYND AÐSEND

Ný sveitarstjórn Húnabyggða kom saman þann 9. júní í fyrsta sinn eftir sveitarstjórnarkosningarnar þar sem listi Sjálfstæðismanna og óháðra náði hreinum meirihluta. Á fundinum fór fram kjör fulltrúa í nefndir og ráð. Guðmundur Haukur Jakobsson oddviti D-lista verður áfram forseti sveitarstjórnar en Ragnhildur Haraldsdóttir, sem skipaði fimmta sæti D-lista, verður varaforseti sveitarstjórnar.

Zophonías Ari Lárusson, annar á D-lista, verður formaður byggðarráðs en með honum í ráðinu verða Kolbrún Ágústa Guðnadóttir, sem skipaði þriðja sæti D-lista, og Grímur Rúnar Lárusson oddvita Framsóknar og annarra framfarasinna. Kolbrún Ágústa verður varaformaður byggðarráðs. Áheyrnarfulltrúi ráðinu verður Jón Gíslason oddviti A-listans – Öll saman.

Fastir fundir sveitarstjórnar verða annan þriðjudag hvers mánaðar klukkan 15 í Ráðhúsi Húnabyggðar og fundir byggðarráðs verða á miðvikudögum klukkan 15 í Ráðhúsinu.

Um kjör annarra fulltrúa, m.a. í fræðslunefnd, íþrótta-, tómstunda- og lýðheilsunefnd, atvinnu- og menningarnefnd, skipulags- og samgöngunefnd, landbúnaðarnefnd, umhverfisnefnd og velferðarnefnd má sjá í fundargerð sveitarstjórnar.

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