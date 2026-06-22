Hellings golf í sumar | Frá Golfklúbbi Skagafjarðar
Golfsumarið er heldur betur komið á fullt. Fyrir utan innanfélagsmótin hjá okkur í boði HardWok og Esju Gæðafæðis þá eru opnu mótin farin að rúlla af stað líka og eru nú tvö opin mót búin og Meistaramót næst á dagskrá sem er hápunkturinn í mótahaldi hjá GSS. Meistaramóts vikan er 29. júní til 4. júlí og má þá búast við fjölmenni á vellinum og skemmtilegri keppni og alveg þess virði að gera sér ferð á Hlíðarendavöll og fylgjast með lífinu þar.
Opna KS mótið í Texas Scramble fór fram 13. júní í ljómandi góðu veðri og vor alls 22 lið sem tóku þátt, eða 44 keppendur. Sigurvegarar mótsins voru Sigríður Elín Þórðardóttir og Andri Þór Árnason á -12. Kaupfélag Skagfirðinga veitti vegleg verðlaun fyrir fyrstu 5 sætin og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir stuðninginn.
Opna Hlíðarkaups mótið fór svo fram 20. júní, í kannski ekki eins góðu veðri. Norðanáttin var ríkjandi og það var frekar svalt og blautt að margra mati. En allir 24 keppendur skiluðu sér 18 holurnar og þáðu kaffiveitingar á eftir til að ylja sér. Kept var í einu opnum flokk í punktakeppni og það var Árný Lilja sem sigraði með 35 punkta. Líkt og í KS mótinu voru veitt vegleg verðlaun fyrir 5 efstu sætin og svo einnig nándarverðlaun á par 3 brautunum. Við þökkum Hlíðarkaup og Ásgeiri kærlega fyrir stuðninginn og vonum að þótt að þetta hafi verið síðasta mótið undir stjórn Ásgeirs að við sjáum áfram Hlíðarkaups mót á vellinum hjá okkur á komandi árum.
Það er svo nóg framundan hjá okkur það sem eftir lifir af sumri og hlökkum við til að sjá sem flesta á vellinum.
Golfkveðja Mótanefnd GSS