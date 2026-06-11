HIP Fest 2026: Fimmta alþjóðlega brúðulistahátíðin á Hvammstanga
Dagana 26.–28. júní næstkomandi verður HIP Fest, alþjóðleg brúðulistahátíð á Hvammstanga, haldin í fimmta sinn. Á undanförnum árum hefur hátíðin vakið athygli bæði innanlands og utan fyrir metnaðarfulla dagskrá, alþjóðlega vinkilinn og einstaka nálægð milli listamanna og gesta.
Í ár safnast brúðuleikarar, leikstjórar og sviðslistafólk frá Íslandi, Spáni, Ítalíu, Kanada, Úkraínu og fleiri löndum saman á Hvammstanga til að sýna verk sín, miðla reynslu og ræða hlutverk listarinna.
Með sýningum, listamannaspjalli og óformlegum samtölum verður leitast við að skoða hvernig sviðslistir geta skapað rými fyrir samkennd, ígrundun og samtal þvert á landamæri.
Meðal sýninga á hátíðinni eru Öskubuska frá Zaches Teatro á Ítalíu, Klikk frá Trukitrek á Spáni, Skógur frá Puzzle Theatre í Kanada, Syndarinn frá Madame Paulette á Spáni, Vögguvísa stjörnunnar frá Úkraínu og Rót frá Handbendi brúðuleikhúsi á Íslandi.
Auk sýninga býður HIP Fest upp á vinnusmiðjur, listamannaspjall og skapandi vinnusmiðjur fyrir alla aldurshópa. Hátíðin hefur frá upphafi lagt áherslu á að koma með alþjóðlega sviðslist á landsbyggðina og skapa vettvang þar sem gestir geta upplifað list í hæsta gæðaflokki í nærumhverfi sínu.
HIP Fest er undir listrænni stjórn Gretu Clough og skipulögð af Handbendi brúðuleikhúsi á Hvammstanga.
Miðar eru seldir á tix.is
/Fréttatilkynnning