Hnetusmjörspottréttur og afrískur kjúklingaréttur | Feykir mælir með...
Einhverra hluta vegna hefur uppskriftarvefurinn gottogeinfalt.is poppað reglulega upp á Facebook-inu mínu undanfarið og að sjálfsögðu ákvað ég að kíkja aðeins á og skoða um hvað málið snýst á þessum vef. Þarna er komin síða sem er með gott safn af uppskriftum að góðum og hollum mat með áherslu á einfaldleika og hagkvæmni. Auk uppskrifta inniheldur Gott og einfalt leiðbeiningar og fræðslu um eldamennsku, næringu, minni matarsóun og fleira. Þarna er hægt að búa til vikumatseðil og vefurinn útbýr innkaupalista út frá því sem þú velur sem þú getur svo sent þér og prentað út.