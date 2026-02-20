Alltaf heillast af hættulegum forvígismönnum / ARNAR EGGERT

feykir.is Skagafjörður, Tón-Lystin, Lokað efni 20.02.2026 kl. 10.17
Arnari Eggerti stillt upp við vegg. MYND: MÓHEIÐUR HLÍF GEIRLAUGSDÓTTIR
Arnari Eggerti stillt upp við vegg. MYND: MÓHEIÐUR HLÍF GEIRLAUGSDÓTTIR

Að þessu sinni leitar Tón-lystin hófanna utan þjónustusvæðis og hringir ímyndaðri dyrabjöllu í Stangarholtinu hjá einum sprenglærðasta tónlistargruflara landsins. Það er að sjálfsögðu Arnar Eggert Thoroddsen sem við höfum náð að plata í að svara þættinum. Arnar Eggert er fæddur árið 1974, alinn upp í Kópavogi og Reykjavík, útmenntaður í tónlistarfræðunum frá Edinborgarháskóla og aufúsugestur á öldum ljós-vakans, ekki síst þegar eitthvert tónlistarséníið hrekkur upp af – þá er hringt í Arnar og hann rifjar upp helstu afrek viðkomandi og stöðu innan popp- og rokkkúltúrsins.

  • Badmus og Basile í stuði í Þorlákshöfn

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 20.02.2026 kl. 10.05
    Það var enginn glæsibragur yfir leik Stólanna í gærkvöldi þegar þeir lögðu lið Þórs í Þorlákshöfn í hörkuleik. En Badmus og Basile voru í stuði og þeir voru nógu öflugir til að draga Stólarútuna í mark hársbreidd á undan Lalla og lærisveinum hans í liði Þórs. Ekki það að hægt sé að ganga að því vísu að koma heim úr Höfninni með tvo stig og í viðtali eftir leik var Arnar þjálfari vel sáttur við að ná í sigur. Lokatölur voru 95-98.
    Meira
  • Atli Gunnar og Kristvina í stuði. AÐSEND MYND

    Kjötbollur og steiktur fiskur að hætti verkfræðingsins | Matgæðingar Feykis

    feykir.is Skagafjörður, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 20.02.2026 kl. 09.06
    Þorgeir Sveinsson og Anna Icban sem voru matgæðingar í tbl. 32, 2025, skoruðu á Atla Gunnar og Kristvinu í Álftagerði I að taka við keflinu sem og þau að sjálfsögðu gerðu og birtist í tbl. 34. Það er ekki á allra vitorði, en Atli heldur úti matar- og lífstílsblogginu "Verkfræðingurinn í eldhúsinu", og liggur því beinast við að birta tvær uppskriftir sem hann heldur mikið upp á.
    Meira
  • Frá æfingu Leikflokks Húnaþings vestra á Addams fjölskyldunni. MYND AÐSEND

    Addams fjölskyldan kemur sér fyrir á Hvammstanga

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning, Lokað efni 20.02.2026 kl. 08.52
    Leikflokkur Húnaþings vestra ræðst ekki á garðinn þar sem hann er lægstur en æfingar á söngleiknum Addams family eru hafnar. Stefnt er að fjórum sýningum um páskahelgina sem er í byrjun apríl að þessu sinni. Það er Sigurðar Líndal sem leikstýrir en hann er einnig þýðandi verksins.
    Meira

  • Dósa- og flöskusöfnun á Króknum nk. miðvikudag

    feykir.is Skagafjörður 19.02.2026 kl. 13.37
    Miðvikudaginn 25. febrúar nk. munu iðkendur Körfuknattleiksdeildar Tindastóls ganga í hús á Króknum milli kl. 17-19 og safna dósum og flöskum. Ef þið eruð vant við látin, en viljið gefa nokkrar dósir og/eða flöskur, þá er ykkur velkomið að setja poka fyrir utan hurðina hjá ykkur merkta Tindastól og við kippum þeim með okkur.
    Meira
