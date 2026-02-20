Alltaf heillast af hættulegum forvígismönnum / ARNAR EGGERT
Að þessu sinni leitar Tón-lystin hófanna utan þjónustusvæðis og hringir ímyndaðri dyrabjöllu í Stangarholtinu hjá einum sprenglærðasta tónlistargruflara landsins. Það er að sjálfsögðu Arnar Eggert Thoroddsen sem við höfum náð að plata í að svara þættinum. Arnar Eggert er fæddur árið 1974, alinn upp í Kópavogi og Reykjavík, útmenntaður í tónlistarfræðunum frá Edinborgarháskóla og aufúsugestur á öldum ljós-vakans, ekki síst þegar eitthvert tónlistarséníið hrekkur upp af – þá er hringt í Arnar og hann rifjar upp helstu afrek viðkomandi og stöðu innan popp- og rokkkúltúrsins.