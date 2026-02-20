Skíðasvæðið í Tindastólnum opnar á morgun

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla 20.02.2026 kl. 13.43 oli@feykir.is
Brekkan góða lítur svona ljómandi vel út. MYND AF SÍÐU SKÍÐASVÆÐISINS
Brekkan góða lítur svona ljómandi vel út. MYND AF SÍÐU SKÍÐASVÆÐISINS

Það hefur verið snjóhallæri í vetur og varla hægt að tala um nokkurn snjó í Tindastólnum og því ekki séns að opna skíðasvæðið. En nú ber svo við að aðstæður hafa verið skíðavinum hagstæðar síðustu vikur, það hefur snjóað og það hefur verið frost. Það stefnir því í hátíð í Stólnum á morgun, laugardag, því þá verður skíðasvæðið opnað gestum,

Á síðu Skíðasvæðis Tindastóls á Facebook segir að opnað verði kl. 10 í fyrramálið og það verður opið til kl. 16:00. Það verður opið í neðri lyftuna en sú efri verður enn lokuð. Yngri iðkendur geta tekið Töfrateppið til kostanna og sjoppan verður opin frá kl. 11-15. Þá er verið að skoða hvort það næst að koma göngubraut í gagnið.

Miðað við veðurspár er lítil hætta á að snjórinn láti sig hverfa næstu daga því það er spáð stilltu veðri og þrusugaddi um helgina, björtu fram að hádegi á morgun en væntanlega litla sól að hafa að öðru leyti. Þá er bara að klæða sig vel, renna upp á skíðasvæði og sýna Ólympíutakta!

Til baka

Fleiri fréttir

  • Arnari Eggerti stillt upp við vegg. MYND: MÓHEIÐUR HLÍF GEIRLAUGSDÓTTIR

    Alltaf heillast af hættulegum forvígismönnum / ARNAR EGGERT

    feykir.is Skagafjörður, Tón-Lystin, Lokað efni 20.02.2026 kl. 10.17 oli@feykir.is
    Að þessu sinni leitar Tón-lystin hófanna utan þjónustusvæðis og hringir ímyndaðri dyrabjöllu í Stangarholtinu hjá einum sprenglærðasta tónlistargruflara landsins. Það er að sjálfsögðu Arnar Eggert Thoroddsen sem við höfum náð að plata í að svara þættinum. Arnar Eggert er fæddur árið 1974, alinn upp í Kópavogi og Reykjavík, útmenntaður í tónlistarfræðunum frá Edinborgarháskóla og aufúsugestur á öldum ljós-vakans, ekki síst þegar eitthvert tónlistarséníið hrekkur upp af – þá er hringt í Arnar og hann rifjar upp helstu afrek viðkomandi og stöðu innan popp- og rokkkúltúrsins.
    Meira

  • Badmus og Basile í stuði í Þorlákshöfn

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 20.02.2026 kl. 10.05 oli@feykir.is
    Það var enginn glæsibragur yfir leik Stólanna í gærkvöldi þegar þeir lögðu lið Þórs í Þorlákshöfn í hörkuleik. En Badmus og Basile voru í stuði og þeir voru nógu öflugir til að draga Stólarútuna í mark hársbreidd á undan Lalla og lærisveinum hans í liði Þórs. Ekki það að hægt sé að ganga að því vísu að koma heim úr Höfninni með tvo stig og í viðtali eftir leik var Arnar þjálfari vel sáttur við að ná í sigur. Lokatölur voru 95-98.
    Meira
  • Atli Gunnar og Kristvina í stuði. AÐSEND MYND

    Kjötbollur og steiktur fiskur að hætti verkfræðingsins | Matgæðingar Feykis

    feykir.is Skagafjörður, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 20.02.2026 kl. 09.06 siggag@nyprent.is
    Þorgeir Sveinsson og Anna Icban sem voru matgæðingar í tbl. 32, 2025, skoruðu á Atla Gunnar og Kristvinu í Álftagerði I að taka við keflinu sem og þau að sjálfsögðu gerðu og birtist í tbl. 34. Það er ekki á allra vitorði, en Atli heldur úti matar- og lífstílsblogginu "Verkfræðingurinn í eldhúsinu", og liggur því beinast við að birta tvær uppskriftir sem hann heldur mikið upp á.
    Meira
  • Frá æfingu Leikflokks Húnaþings vestra á Addams fjölskyldunni. MYND AÐSEND

    Addams fjölskyldan kemur sér fyrir á Hvammstanga

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning, Lokað efni 20.02.2026 kl. 08.52 oli@feykir.is
    Leikflokkur Húnaþings vestra ræðst ekki á garðinn þar sem hann er lægstur en æfingar á söngleiknum Addams family eru hafnar. Stefnt er að fjórum sýningum um páskahelgina sem er í byrjun apríl að þessu sinni. Það er Sigurðar Líndal sem leikstýrir en hann er einnig þýðandi verksins.
    Meira
Yfirlit frétta