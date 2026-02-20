Skíðasvæðið í Tindastólnum opnar á morgun
Það hefur verið snjóhallæri í vetur og varla hægt að tala um nokkurn snjó í Tindastólnum og því ekki séns að opna skíðasvæðið. En nú ber svo við að aðstæður hafa verið skíðavinum hagstæðar síðustu vikur, það hefur snjóað og það hefur verið frost. Það stefnir því í hátíð í Stólnum á morgun, laugardag, því þá verður skíðasvæðið opnað gestum,
Á síðu Skíðasvæðis Tindastóls á Facebook segir að opnað verði kl. 10 í fyrramálið og það verður opið til kl. 16:00. Það verður opið í neðri lyftuna en sú efri verður enn lokuð. Yngri iðkendur geta tekið Töfrateppið til kostanna og sjoppan verður opin frá kl. 11-15. Þá er verið að skoða hvort það næst að koma göngubraut í gagnið.
Miðað við veðurspár er lítil hætta á að snjórinn láti sig hverfa næstu daga því það er spáð stilltu veðri og þrusugaddi um helgina, björtu fram að hádegi á morgun en væntanlega litla sól að hafa að öðru leyti. Þá er bara að klæða sig vel, renna upp á skíðasvæði og sýna Ólympíutakta!