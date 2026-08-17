Hólahátíð þótti takast hið besta til
Á fb. síðu sinni segir Gunnar Rögnvaldsson: „Hjaltadalurinn var baðaður sólskini um helgina þegar Hólahátíðin var haldin. Á laugardaginn var hún tileinkuð börnum með samkomu við Auðunnarstofu en einnig var gengið til helgihalds í Gvendarskál. Á sunnudaginn var svo hin hefðbundna hátíð, fyrst með guðsþjónustu og svo fjölbreyttri dagskrá í tali og tónum þar sem forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir hélt hátíðarræðuna. Hún kom víða við og ekki annað að skilja en ráðuneyti hennar vilji veg Hólastaðar sem mestan. Fjöldi fólks sótti Hóla heim um helgina og naut vandaðrar dagskrár sem vígslubiskupshjónin sr. Gísli og Þuríður höfðu veg og vanda að.”