Hraðhleðslustöðvar ON í Víðigerði lokaðar 18. og 19. ágúst vegna malbikunarframkvæmda
Orka náttúrunnar þarf að loka tímabundið aðgengi að hraðhleðslustöðvum sínum í Víðigerði vegna malbikunarframkvæmda á svæðinu.
Aðgengi að hleðslustöðvunum verður lokað um kl. 8 í fyrramálið, þriðjudaginn 18. ágúst til miðvikudagskvölds, 19. ágúst. Opnað verður fyrir aðgengi að stöðvunum þegar framkvæmdum er lokið.
ON biður rafbílaeigendur sem eiga leið um Víðigerði þessa tvo daga að gera ráð fyrir lokun hraðhleðslustöðvanna. Hleðslustöðvar ON má finna á hleðslukorti ON og í ON-appinu.
Starfsfólk ON biðst velvirðingar á þeim óþægindum sem lokun hraðhleðslustöðvanna kann að valda en hlakkar til að geta leyft rafbílaeigendum að hlaða með hefðbundnum hætti í Víðigerði þegar framkvæmdum lýkur og aðgengi er orðið enn betra.
Fréttatilkynning. /hmj