Í ágætis kroppi norðan við Kolbeinsey
feykir.is Skagafjörður 17.08.2026 kl. 09.19
Drangey SK 2 kom til löndunar við Sauðárkrókshöfn í morgun með 106 tonna afla en þar af voru um 82 tonn af þorski og um 12 tonn af ufsa en minna í öðrum tegundum. Í frétt á síðu FISK Seafood segir að togarinn hafi verið á veiðum á Kögurgrunni, Halanum og norður af Kolbeinsey.
Þá tóku þeir eitt hal á Gamla Skratta sem er hóll, sléttur að ofan, Við hliðina á Litla Skratta og rétt sunnan við Gíginn sem er á Kolbeinseyjarhryggnum. Ekki er vitað hvernig þetta nafn kom til.
„Við byrjuðum fyrir vestan en hittum ekki vel í ufsann og færðum okkur þá norður fyrir Kolbeinsey í ágætis kroppi og góðum fiski. Veðrið var fínt nema smá kaldi fyrsta sólarhringinn,” sagði Guðmundur Ágúst Guðmundsson, yfirstýrimaður í spjalli við tíðindakonu útgerðarinnar.