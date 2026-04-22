Hoppað, skoppað og plokkað á Skagaströnd
Það er næsta víst að vorið er komið og grundirnar gróa þó ekki séu nú veðurkortin að keyra um þverbak í hækkandi hitatölum. Nú má líka reikna með því að líf færist í unga fólkið sem væntanlega tekur rafhlaupahjól til kostanna og þarf því að fylgjast vel með í umferðinni.
Skagstrendingar eru búnir að dusta rykið af ærslabelgnum og eru bæjarbúar á öllum aldri hvattir til að skemmta sér við að hoppa og skoppa. Ærslabelgurinn verður aðgengilegur frá 10-19 alla daga í vor og sumar.
Á vef Skagastrandar er líka minnt á Stóra plokkdaginn sem verður haldinn með pompi og prakt um allt land sunnudaginn 26. apríl næstkomandi þar sem bæjarbúar og fyrirtæki eru hvött til að fara yfir sitt nánasta umhverfi og hreinsa til fyrir sumarið!.
Það er Rótarýhreyfingin á Íslandi sem skipuleggur daginn með aðstoð og atfylgi góðra bakhjarla. Markmið Rótarýhreyfingarinnar er að dagurinn sé ætlaður öllum sem vilja skipuleggja hreinsunarátak á þeim degi, eða eftir atvikum öðrum degi á svipuðum tíma. Þannig er öllum heimilt að nota merki dagsins og myndefni tengt honum til kynningar á verkefnum tengdum plokki og umhverfishreinsun.