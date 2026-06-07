Sjómannadagur 2026 | Högni Elfar Gylfason skrifar
Íslenskur sjávarútvegur er einn þeirra grunnþátta sem haldið hafa lífi í íslendingum frá landnámi til dagsins í dag ásamt því að auka hag og velsæld þjóðarinnar. Þar að baki er mikill fjöldi fólks sem lagt hefur á sig mikla og óeigingjarna vinnu við hættulegar aðstæður, en það vill stundum gleymast í þjóðfélagsumræðunni og pólitíkinni.
Þeir sem ekki hafa alist upp í sjómannsfjölskyldu, sjálfir verið til sjós eða tengst sjómennsku öðrum böndum eiga ekki auðvelt með að setja sig í spor þessara fjölskyldna. Sjómenn eru fjarri fjölskyldum sínum dögum, vikum og stundum mánuðum saman. Þeir vinna erfið störf við hættulegar aðstæður við að draga björg í bú fyrir fjölskyldur sínar, land og þjóð. Á meðan tekur maki sjómannsins alla ábyrgð á fjölskyldunni með öllum þeim kostum og vandamálum sem mögulega geta upp komið. Það starf hefur verið og er vanmetið af ýmsum, en nú síðast af núverandi ríkisstjórn sem ákvað að leggja samsköttun hjóna af og refsa þannig mökum sjómanna og fjölskyldum þeirra.
Áður var svonefndur "sjómannaafsláttur" lagður af. Þar var tekinn af skattaafsláttur sem margir litu á sem umbun til sjómanna fyrir að leggja líf sitt í hættu við að draga björg í þjóðarbúið, en einnig vegna þess að þessir menn hafa ekki verið íþyngjandi á ýmiskonar þjónustu ríkis og sveitarfélaga verandi fjarri henni langtímum saman.
Virðing fyrir framlagi einstaklinga og hópa til samfélagsins er mismikils metin, kannski ekki í orði, en allavega á borði. Þannig ákvað forseti Alþingis íslendinga og ríkisstjórn Íslands að boða til þingfundar á laugardegi um sjómannadagshelgina, þvert á allar hefðir og venjur og sýna þannig þessari hátíð sjómanna, sjómönnum sjálfum og fjölskyldum þeirra vanvirðingu að óþörfu. Á hverju ári fær fjöldi fólks viðurkenningu forsetaembættis Íslands í formi orðu fyrir vel unnin störf. Undirrituðum þætti vel við hæfi að sjómenn og fjölskyldur þeirra væru oftar heiðruð fyrir sitt framlag til samfélags okkar íslendinga.
Í dag er Sjómannadagurinn, hátíðisdagur sjómanna og fjölskyldna þeirra.
Í dag heiðrum við starfandi sjómenn og fyrrverandi sjómenn.
Í dag heiðrum við látna og týnda sjómenn.
... og í dag heiðrum við framlag fjölskyldna sjómanna sem er ómetanlegt.
Til hamingju með daginn kæru sjómenn og sjómannafjölskyldur . Megi framtíðin verða ykkur björt og fögur.
Högni Elfar Gylfason
höfundur kemur úr stórri sjómannsfjölskyldu, var sjálfur til sjós árum saman og hefur lært að bera mikla virðingu fyrir starfi sjómannsins.