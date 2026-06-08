Húnaþing auglýsir starf umsjónarmanns fasteigna
Húnaþing vestra auglýsir eftir að ráða öflugan og framsækinn einstakling í fjölbreytt starf umsjónarmanns fasteigna sveitarfélagsins. Um er að ræða 100% starf. Umsóknafrestur er til og með 14. júní.
Helstu verkefni og ábyrgð:
Umsjónarmaður fasteigna er starfsmaður umhverfis,- veitu- og framkvæmdasviðs Húnaþings vestra og er sviðsstjóri hans næsti yfirmaður.
Umsjónarmaður fasteigna hefur umsjón með fasteignum sveitarfélagsins. Hann tekur út ástand þeirra og gerir viðhalds- og viðgerðaráætlun í samvinnu við sviðsstjóra.
Umsjónarmaður sinnir sjálfur einhverju viðhaldi og lagfæringum en kallar til iðnaðarmenn í samráði við sviðsstjóra þegar tilefni er til þess.
Umsjónarmaður mun að mestu sjá um samskipti við verktaka varðandi nýframkvæmdir og viðhald fasteigna.
Upplýsingar um menntunar- og hæfniskröfur má finna á heimasíðu Húnaþiings vestra >
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eins fljótt og hægt er eða eftir samkomulagi. Húnaþing vestra áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.
Umsóknum skal skilað á eignir@hunathing.is Upplýsingar veitir Ingimar Ingimarsson sviðsstjóri umhverfis,-veitu- og framkvæmdasviðs.