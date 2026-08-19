Hundrað ára vígsluafmæli Mælifellskirkju fagnað

feykir.is
Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 19.08.2026
kl. 09.19 oli@feykir.is
Kvennalið Tindastóls mætti liði Hauka í Lengjudeildinni í gærkvöldi og var spilað á Króknum. Líkt og í öllum öðrum leikjum sumarsins – nema einum – urðu stelpurnar okkar að sætta sig við tap. Úrslitin í gær þýða það að Stólastúlkur eru endanlega fallnar í 2. deild og því klárlega kominn tími á uppbyggingu. Lokatölur gærkvöldsins voru 0-3 fyrir Hauka.
Við hefðbundið umferðareftirlit sl. fimmtudagskvöld stöðvaði lögreglan á Norðurlandi vestra bifreið á suðurleið vegna gruns um of hraðan akstur. Í bifreiðinni voru þrír erlendir ríkisborgarar. Ökumaður bifreiðarinnar framvísaði ökuskírteini en ekki var unnt að bera kennsl á aðra í bifreiðinni á vettvangi þar sem þeir kváðust ekki vera með skilríki meðferðis.
Við nánari athugun kom í ljós að aðilarnir höfðu ítrekað komið við sögu lögreglunnar undanfarnar vikur m.a. vegna dvalarleyfa og gruns um þjófnaði.
Það komu margir góðir gestir á Krókinn til að taka þátt í Unglingalandsmótinu um verslunarmannahelgina. Fjórar körfuboltastúlkur í Val á aldrinum 14-15 ára ákváðu rétt áður en mótið skall á að drífa sig norður. Svo skemmtilega vildi til að þrjár þeirra eiga ættir að rekja á Krókinn. Feykir fékk Elmu Kristínu Stefánsdóttur til að svara nokkrum spurningum og við byrjuðum á að spyrja hver hún væri.
Búið er að framlengja umsóknarfrest vegna Skúnaskralls – barnamenningarhátíðar Norðurlands vestra, en tekið verður við umsóknum til og með 24. ágúst.
Eins og vonandi öllum er kunnugt mun barnamenningarhátíðin Skúnaskrall fara fram dagana 21. október til 4. nóvember 2026 undir yfirskriftinni Öll saman. Hátíðin er haldin á vegum SSNV í góðu samstarfi við sveitarfélögin á Norðurlandi vestra og er markmið hennar að börn og ungmenni á svæðinu fái að njóta fjölbreyttrar og vandaðrar menningardagskrár í sínu nærumhverfi.
Orka náttúrunnar þarf að loka tímabundið aðgengi að hraðhleðslustöðvum sínum í Víðigerði vegna malbikunarframkvæmda á svæðinu.
Aðgengi að hleðslustöðvunum verður lokað um kl. 8 í fyrramálið, þriðjudaginn 18. ágúst til miðvikudagskvölds, 19. ágúst.
Nú styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort halda eigi áfram aðildarviðræður við ESB. Eðlilega eru margir að horfa í lækkun vaxta og verðbólgu í samhengi við aðildarviðræður, enda er það eitt stærsta hagsmunamál íslenskra heimila og fyrirtækja.
Herra Hundfúll er pínu leiður – semsagt kannski ekki alveg hundfúll – yfir því að Vísnakeppni Safnahúss Skagfirðinga hafi fallið niður þessa Sæluvikuna. Það er Safnahúsið sem stendur fyrir keppninni en það þarf alltaf að finna einhvern sem hefur umsjón með henni. Því miður fannst enginn að þessu sinni sem var tilbúinn til að taka við keflinu.
Árna Þór Þorbjörnsson kannast örugglega margir við en hann plokkaði bassa um árabil með hinum rómuðu Herramönnum og nokkrum undanförum þeirra. Í Herramönnum var Árni ásamt bekkjarbræðrum sínum Kristjáni Gísla, Kalla Jóns, Svabba Helenu og Birki Guðmunds svo einhverjir séu nefndir. Árni er fæddur 1970 og alinn upp á Króknum. Hann segist ekki eiga neitt uppáhaldstímabil í tónlistinni. „Ég hlusta á tónlist frá öllum tímabilum og er þessi alræmda alæta á tónlist,“ segir Árni.