Hundrað ára vígsluafmæli Mælifellskirkju fagnað

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 19.08.2026 kl. 08.50 hinrik@feykir.is
Mælifellskirkja á fögrum sumardegi. Mynd: ÓAB
Mælifellskirkja á fögrum sumardegi. Mynd: ÓAB

í tilefni af sérstakri afmælismessu 23. ágúst hafði Feykir samband við Helgu Rós Indriðadóttur formann sóknarnefndar til að forvitnast um þennan viðburð.

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