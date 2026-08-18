Fréttatilkynning frá lögreglunni á Norðurlandi vestra !!
Við hefðbundið umferðareftirlit sl. fimmtudagskvöld stöðvaði lögreglan á Norðurlandi vestra bifreið á suðurleið vegna gruns um of hraðan akstur. Í bifreiðinni voru þrír erlendir ríkisborgarar. Ökumaður bifreiðarinnar framvísaði ökuskírteini en ekki var unnt að bera kennsl á aðra í bifreiðinni á vettvangi þar sem þeir kváðust ekki vera með skilríki meðferðis. Við nánari athugun kom í ljós að aðilarnir höfðu ítrekað komið við sögu lögreglunnar undanfarnar vikur m.a. vegna dvalarleyfa og gruns um þjófnaði. Fólkið var því handtekið og bifreiðin færð á lögreglustöðina á Blönduósi þar sem framkvæmd var leit. Í ljós kom talsvert magn af ætluðu þýfi, peningar, skartgripir og ýmsir hlutir.
Á lögreglustöð var þeim handteknu birt ákvörðun Útlendingastofnunar þess efnis að þau skuli sæta brottvísun og 7 ára endurkomubanni til Íslands. Þá lagði lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra fram kröfu til Héraðsdóms Norðurlands vestra um gæsluvarðhald yfir tilgreindum aðilum þar til að hægt væri að flytja fólkið til heimalands síns. Krafa lögreglustjóra var samþykkt og kvað héraðsdómur upp úrskurð þess efnis að umræddir aðilar skyldu sæta gæsluvarðhaldi í allt að þrjár vikur. Landsréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms í dag þann 18. ágúst 2026, með þeirri breytingu að aðilum skuli gert að sæta gæslu í tvær vikur í stað þriggja.
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