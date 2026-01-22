Húnvetningar ekki á eitt sáttir með Holtavörðuheiðarlínu 3

Það er ekki sama hvar línur eru lagðar. MYND AF LANDSNET.IS
Það er ekki sama hvar línur eru lagðar. MYND AF LANDSNET.IS

Mbl.is segir frá því að byggðarráð Húnabyggðar fagni ákvörðun Landsnets um að fara svonefnda byggðaleið með nýja Holtavörðuheiðarlínu 3. Þessi leið hafi verið baráttumál Húnabyggðar síðustu árin. Fram kemur í fréttinni að þessi afstaða sé að skjön við bókun byggðarráðs Húnaþings vestra en þar var ákvörðun Landsnets mótmælt og tekið undir með samtökum landeigenda á svæðinu að frekar ætti að fara svonefnda heiðarleið, frá tengivirki á Holtavörðuheiði að Blöndustöð.

