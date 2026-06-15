Inga og Rannveig áfram í vínrauðu

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Aðsendar greinar 15.06.2026 kl. 13.37
Inga Sólveig og Dagur formaður. MYND AF FB SÍÐU KÖRFUKNETTLEIKSDEILDAR TINDASTÓLS
Inga Sólveig og Dagur formaður. MYND AF FB SÍÐU KÖRFUKNETTLEIKSDEILDAR TINDASTÓLS

Á Facebook síðu Körfuknattleiksdeildar Tindastóls kom fram að stólastúlkurnar Inga Sólveig Sigurðardóttir og Rannveig Guðmundsdóttir framlengja við Tindastól og spila áfram með liðinu á næsta tímabili. Israel Martin, þjálfari kvenaliðs Tindastóls, lýsir yfir mikilli ánægju með að Inga og Rannveig hafi framlengt samninga sína við félagið. Hann segir það dýrmætt fyrir áframhaldandi vöxt og uppbyggingu liðsins að halda kjarnanum frá síðustu tveimur tímabilum áfram.

„Það er lykilatriði fyrir okkur að halda áfram að byggja liðið upp í kringum leikmennina okkar til að halda áfram að vaxa í rétta átt. Það eru frábærar fréttir fyrir okkur að hafa Ingu og Rannveigu áfram,“ segir Martin.

Martin segir þær ólíka leikmenn; „Inga tók miklum framförum á síðasta tímabili, þroskaði leikinn sinn og aðlagaði hann að þörfum liðsins. Rannveig er mjög bjartsýn manneskja sem er alltaf gott að hafa í kringum liðið, hún kemur með afar dýrmæta og jákvæða orku inn í hópinn. Við hlökkum mikið til að vinna með þeim áfram á næsta tímabili“

Við erum stolt og þakklát að hafa þær Ingu og Rannveigu áfram í vínrauðu næsta tímabili! Áfram Tindastóll!

Rannveig og Dagur formaður takast í hendur. MYND AF FB SÍÐU KÖRFUKNATTLEIKSDEILDAR TINDASTÓLS

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