Skemmtileg dagskrá var á landsmóti skáta | Hildur Haraldsdóttir skrifar
feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 28.07.2026 kl. 15.04
Landsmót skáta var haldið að Hömrum, Akureyri, dagana 20-26 júlí.
Eilífsbúar létu sig ekki vanta þangað og fóru átta skátar úr okkar félagi á mótið ásamt tveimur farastjórum þeim Hildi og Emil. Við áttum einnig fólk í fjölskyldubúðum, fengum aukahendur til að aðstoða í "matartjaldinu" og síðan komu margir úr félaginu okkar í heimsókn til okkar á opna deginum.
Landsmót skáta er stærsti viðburður skátahreyfingarinnar og voru að þessu sinni um 1100 þátttakendur frá fjöldamörgum þjóðum en flestir af erlendu skátunum komu frá Kanada eða um 400 skátar.
Veðrið var alveg frábært þó vindurinn hafi aðeins verið að stríða okkur og meðal annars fauk matartjaldið okkar þegar mótið var að byrja. Við létum það ekki skemma fyrir okkur ferðina og elduðum allan okkar mat úti og borðuðum þar einnig. Það var ekki að spyrja af nágrönnunum okkar á tjaldflötinni okkar en þau buðu okkur inn í sín tjöld strax. Veðurspáin var ágæt þrátt fyrir umræddan vind og úrkoma átti að vera takmörkuð svo við vorum alveg áhyggjulaus yfir eldhúsleysinu. Fyrir utan blessað rokið þá var eitt kvöldkakóið drukkið í flýti þar sem rigningarsuddi mætti á svæðið, hann hafði þó yfirgefið samkvæmið þegar við vöknuðum næsta morgun enda var nóg af honum á síðasta landsmóti sem var haldið fyrir tveimur árum.
Það var ótrúlega fjólbreytt dagskrá í boði og voru dagskrárdagarnir fjórir, þeir hétu norður-, suður-, austur- og vesturleið og var þema innan þeirra allra. Meðal annars var farið í skylmingar, bogfimi, siglingar, útieldun, tréhúsagerð, sund, gönguferðir bæði á flugsafnið og í jólahúsið og vatnapósta þar sem hægt var leika sér í drullu og vatni. Opin dagskrá var alla dagana og þar gátu skátarnir lært á gítar, tálgað, lært skyndihjálp, verið með sinn eigin útvarpsþátt og svo ótrúlega margt annað.
Næst síðasta daginn var heimsóknardagur þar sem svæðið var opið almenningi og félögin voru með kynningar. Eilífsbúar fengu Kefir frá mjólkusalaginu sem við kynntum fyrir gestum og gangandi og rauk hann út og fengu líklega færri en vildu. Við þökkum mjólkursamlaginu kærlega fyrir.
Það kostar sitt að fara á skátamót og fóru skátarnir á stjá fyrr í sumar og söfnuðu styrkjum fyrir mótinu. Skátarnir vilja þakka Kaupfélagi Skagfirðinga, FISK seafood, Steinull, Steypustöðinni, Landsbankanum, KPMG, Friðriki Jónssyni, Arion banka, Dögun, Íslenska Gámafélaginu, Drangey studio, Myndun og Bláfelli kærlega fyrir stuðninginn en þau styrktu krakkana vel.
Næsta landsmót skáta verður haldið eftir þrjú ár á Úlfljótsvatni og hver veit hvaða ævintýri bíða þar.
Skátakveðja
Hildur