Skemmtileg dagskrá var á landsmóti skáta | Hildur Haraldsdóttir skrifar

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 28.07.2026 kl. 15.04
Hópur Eilífsbúa. AÐSEND MYND
Hópur Eilífsbúa. AÐSEND MYND

Landsmót skáta var haldið að Hömrum, Akureyri, dagana 20-26 júlí.

Eilífsbúar létu sig ekki vanta þangað og fóru átta skátar úr okkar félagi á mótið ásamt tveimur farastjórum þeim Hildi og Emil. Við áttum einnig fólk í fjölskyldubúðum, fengum aukahendur til að aðstoða í "matartjaldinu" og síðan komu margir úr félaginu okkar í heimsókn til okkar á opna deginum.
Landsmót skáta er stærsti viðburður skátahreyfingarinnar og voru að þessu sinni um 1100 þátttakendur frá fjöldamörgum þjóðum en flestir af erlendu skátunum komu frá Kanada eða um 400 skátar.
 
Veðrið var alveg frábært þó vindurinn hafi aðeins verið að stríða okkur og meðal annars fauk matartjaldið okkar þegar mótið var að byrja. Við létum það ekki skemma fyrir okkur ferðina og elduðum allan okkar mat úti og borðuðum þar einnig. Það var ekki að spyrja af nágrönnunum okkar á tjaldflötinni okkar en þau buðu okkur inn í sín tjöld strax. Veðurspáin var ágæt þrátt fyrir umræddan vind og úrkoma átti að vera takmörkuð svo við vorum alveg áhyggjulaus yfir eldhúsleysinu. Fyrir utan blessað rokið þá var eitt kvöldkakóið drukkið í flýti þar sem rigningarsuddi mætti á svæðið, hann hafði þó yfirgefið samkvæmið þegar við vöknuðum næsta morgun enda var nóg af honum á síðasta landsmóti sem var haldið fyrir tveimur árum.
Það var ótrúlega fjólbreytt dagskrá í boði og voru dagskrárdagarnir fjórir, þeir hétu norður-, suður-, austur- og vesturleið og var þema innan þeirra allra. Meðal annars var farið í skylmingar, bogfimi, siglingar, útieldun, tréhúsagerð, sund, gönguferðir bæði á flugsafnið og í jólahúsið og vatnapósta þar sem hægt var leika sér í drullu og vatni. Opin dagskrá var alla dagana og þar gátu skátarnir lært á gítar, tálgað, lært skyndihjálp, verið með sinn eigin útvarpsþátt og svo ótrúlega margt annað.
 
Næst síðasta daginn var heimsóknardagur þar sem svæðið var opið almenningi og félögin voru með kynningar. Eilífsbúar fengu Kefir frá mjólkusalaginu sem við kynntum fyrir gestum og gangandi og rauk hann út og fengu líklega færri en vildu. Við þökkum mjólkursamlaginu kærlega fyrir.
Það kostar sitt að fara á skátamót og fóru skátarnir á stjá fyrr í sumar og söfnuðu styrkjum fyrir mótinu. Skátarnir vilja þakka Kaupfélagi Skagfirðinga, FISK seafood, Steinull, Steypustöðinni, Landsbankanum, KPMG, Friðriki Jónssyni, Arion banka, Dögun, Íslenska Gámafélaginu, Drangey studio, Myndun og Bláfelli kærlega fyrir stuðninginn en þau styrktu krakkana vel.
Næsta landsmót skáta verður haldið eftir þrjú ár á Úlfljótsvatni og hver veit hvaða ævintýri bíða þar.
 
Skátakveðja
Hildur
Til baka

Fleiri fréttir

  • Stjórnin kveður eftir vel heppnaða hátíð

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 28.07.2026 kl. 14.07 bladamadur@feykir.is
    Nú er bæjarhátíðinni Eldur í Húnaþingi lokið og heppnaðist allt mjög vel. Dagskráin var stútfull frá mánudegi til sunnudags þar sem allir gátu fundið eitthvað við sitt hæfi. Eins og kom fram á Facebook-síðu hátíðarinnar eru nú komin kaflaskipti og mun ný stjórn taka við hátíðinni á næsta ári.
    Meira
  • Nína keppir í golfi. AÐSEND MYND

    „Ég hlakka eiginlega bara til að prófa allt," segir Nína Júlía

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 28.07.2026 kl. 10.53 bladamadur@feykir.is
    Nú eru aðeins tveir dagar í Unglingalandsmótið og fánar eru komnir upp um allan bæ. Mikil tilhlökkun er á Sauðárkróki og ‏því er um að gera að heyra í fleiri þátttakendum mótsins. Hin 13 ára gamla, Nína Júlía Þórðardóttir, býr á Sauðárkróki ásamt fjölskyldu sinni. Nína segist spennt fyrir mörgu á Unglingalandsmótinu en allra helst er hún spennt að prófa greinar sem hún hefur aldrei keppt í áður.
    Meira
  • MYND: ÓAB

    Skagaströnd veitir umhverfisviðurkenningar

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 28.07.2026 kl. 08.34 bladamadur@feykir.is
    Sveitarfélagið Skagaströnd ætlar að endurtaka leikinn frá því í fyrra og veita umhverfisviðurkenningar, en það kom fram á heimasíðu sveitarfélagsins. Viðurkenningarnar verða veittar í þremur flokkum.
    Meira
  • Óli Rúnar Ástþórsson. AÐSEND MYND

    Er betra að vita en halda? | Óli Rúnar Ástþórsson skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 27.07.2026 kl. 14.18 bladamadur@feykir.is
    Ákvörðun sem tekin er í myrkri eða óvissu er sjaldnast gæfurík. Þegar við erum stödd á krossgötum í lífinu, hvort sem það varðar fjármál heimilisins, menntun barna okkar eða rekstur fyrirtækja, reynum við ævinlega að afla okkur eins mikilla upplýsinga og mögulegt er. Enginn skrifar undir kaupsamning á fasteign án þess að skoða ástand hennar, og enginn skuldbindur sig til stórra verkefna eingöngu byggða á innsæi eða hálfsannleika. Við viljum vita, ekki halda.
    Meira
Yfirlit frétta