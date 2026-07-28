Skagaströnd veitir umhverfisviðurkenningar
Sveitarfélagið Skagaströnd ætlar að endurtaka leikinn frá því í fyrra og veita umhverfisviðurkenningar, en það kom fram á heimasíðu sveitarfélagsins. Viðurkenningarnar verða veittar í þremur flokkum.
Viðurkenningar verða veittar fyrir:
Snyrtilegustu og best hirtu götuna, snyrtilegasta fyrirtækið og snyrtilegasta og fallegasta garðinn
Verðlaunahafar síðasta árs voru:
Ránarbraut sem var snyrtilegasta og best hirta gatan, Salthúsið (Salthús Guesthouse) var snyrtilegasta fyrirtækið og Bogabraut 13 var snyrtilegasti og fallegasti garðurinn.
Allir íbúar, húsfélög og fyrirtæki eru hvött til að taka höndum saman og leggja sitt af mörkum til að gera Skagaströnd enn fallegri.
Tilkynnt verður um úrslit 1. september næstkomandi.