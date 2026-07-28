Skagaströnd veitir umhverfisviðurkenningar

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 28.07.2026 kl. 08.34 bladamadur@feykir.is
MYND: ÓAB
MYND: ÓAB

Sveitarfélagið Skagaströnd ætlar að endurtaka leikinn frá því í fyrra og veita umhverfisviðurkenningar, en það kom fram á heimasíðu sveitarfélagsins. Viðurkenningarnar verða veittar í þremur flokkum.

Viðurkenningar verða veittar fyrir:

Snyrtilegustu og best hirtu götuna, snyrtilegasta fyrirtækið og snyrtilegasta og fallegasta garðinn

Verðlaunahafar síðasta árs voru:

Ránarbraut sem var snyrtilegasta og best hirta gatan, Salthúsið (Salthús Guesthouse) var snyrtilegasta fyrirtækið og Bogabraut 13 var snyrtilegasti og fallegasti garðurinn. 

Allir íbúar, húsfélög og fyrirtæki eru hvött til að taka höndum saman og leggja sitt af mörkum til að gera Skagaströnd enn fallegri.

Tilkynnt verður um úrslit 1. september næstkomandi.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Óli Rúnar Ástþórsson. AÐSEND MYND

    Er betra að vita en halda? | Óli Rúnar Ástþórsson skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 27.07.2026 kl. 14.18 bladamadur@feykir.is
    Ákvörðun sem tekin er í myrkri eða óvissu er sjaldnast gæfurík. Þegar við erum stödd á krossgötum í lífinu, hvort sem það varðar fjármál heimilisins, menntun barna okkar eða rekstur fyrirtækja, reynum við ævinlega að afla okkur eins mikilla upplýsinga og mögulegt er. Enginn skrifar undir kaupsamning á fasteign án þess að skoða ástand hennar, og enginn skuldbindur sig til stórra verkefna eingöngu byggða á innsæi eða hálfsannleika. Við viljum vita, ekki halda.
    Meira
  • MYND AF AÐDÁENDASÍÐU KORMÁKS/HVATAR

    Fyrsta tapið á Eldi í Húnaþingi í áratug

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 27.07.2026 kl. 14.04 bladamadur@feykir.is
    Á laugardaginn síðastliðinn, á næstseinasta degi bæjarhátíðarinnar Eldur í Húnaþingi, fór fram leikur Kormáks/Hvatar og Selfoss í 2. deild karla á Hvammstangavelli. Hefð er fyrir því að Kormákur/Hvöt spili heimaleik á meðan bæjarhátíðinni stendur. Leikurinn endaði þó með 2-5 tapi Kormáks/Hvatar og er liðið því í sjötta sæti deildarinnar eftir 14 umferðir.
    Meira
  • Viktor Smári, leikmaður Tindastóls. MYND: DAVÍÐ MÁR

    Öruggur sigur Stólanna kom þeim á toppinn

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 27.07.2026 kl. 11.37 bladamadur@feykir.is
    Stólarnir sóttu sigur gegn Árbæingum sl. laugardag. Leikurinn fór fram í Fagralundi í Árbænum og endaði leikurinn 0-4 fyrir gestina úr Skagafirði. Eftir 14 umferðir sitja Stólarnir einir á toppi 3. deildar með 31 stig.
    Meira
  • MYND: DAVÍÐ MÁR

    Bandaríski leikmaðurinn Jalen Adaway gengur til liðs við Stólana

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 27.07.2026 kl. 09.36 bladamadur@feykir.is
    Á Facebook síðu Körfuknattleiksdeild Tindastóls kom fram að liðið hefur samið við bandaríska leikmanninn Jalen Adaway um að leika með liðinu á komandi tímabili. Hann er hörku varnarmaður og ætlar sér að gefa 110% í hvern einasta leik.
    Meira
Yfirlit frétta