Körfuboltaguðirnir hljóta að vera geggjaðir

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 26.04.2026 kl. 09.53 oli@feykir.is

Þeir voru heldur betur kaldrifjaðir körfuboltaguðirnir í gærkvöldi þegar Stjarnan og Tindastóll mættust í Garðabænum í öðrum leik liðanna í undanúrslitum Bónus deildarinnar. Heimamenn áttu ekkert erindi í að vinna þennan leik en það var nú samt akkúrat það sem þeir gerðu; örlögin og dómararnir búnir að reita af þeim margar helstu skrautfjaðrirnar og lá við að Gvendur á Eyrinni væri sjanghæjaður inn í ÞG Verk höllina í Garðabænum til að spila lokamínúturnar í þessum klikaða körfuboltaleik. En í sigurinn náði Stjarnan á seiglunni einni saman að því er virtist og lokatölur 105-103 eftir framlengdan leik.

  • Helga og Sveinn með dætrunum. AÐSEND MYND

    Hnetusteik og grafnar rjúpnabringur | Matgæðingur Feykis

    feykir.is Skagafjörður, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 26.04.2026 kl. 10.00 siggag@nyprent.is
    Matgæðingar vikunnar í tbl 2 voru hjónin Helga Harðardóttir og Sveinn Sverrisson en þau hafa búið saman á Króknum í rúm 30 ár. Helga starfar sem sérfræðingur á þróunarsviði Byggðastofnunar og Sveinn starfar sem sjúkraþjálfari á HSN. Þau eiga tvær uppkomnar dætur, Vigdísi og Elínu, sem eru búsettar í Köben um þessar mundir.
    Meira
  • Hólmfríður Sveinsdóttir rektor á Hólum. MYND: GG

    Ég get ekki lengur orða bundist | Hólmfríður Sveinsdóttir skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 25.04.2026 kl. 19.56 oli@feykir.is
    Ég get ekki lengur orða bundist – við erum öll að gera okkar besta svo að Háskólinn á Hólum og Hólastaður vaxi og dafni. Í morgun birtist aðsend grein í Vísi eftir Sólrúnu Harðardóttur. Sólrún er ein þeirra fjölmörgu að mér meðtalinni sem þykir afar vænt um Hóla og ber þangað sterkar taugar. Mér finnst mjög fallegt hvernig Sólrún lýsir Hólastað í inngangi að greininni og fer yfir þá miklu og merku sögu sem Hólastaður býr yfir. Mér finnst að sama skapi sárt að lesa að Sólrún efist um raunverulegan vilja eða tilfinningar mínar til Hóla. Það er líka erfitt að lesa þær rangfærslur og upplifa vanvirðinguna fyrir þeirri vinnu sem nú er í gangi við endurreisn Hólastaðar, eflingu þjónustu við íbúa og eflingu Háskólans á Hólum.
    Meira
  Íslandsklukkan er fáránlega fyndin | Kiddi Hjálmars svarar Bók-haldinu

    Íslandsklukkan er fáránlega fyndin | Kiddi Hjálmars svarar Bók-haldinu

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 25.04.2026 kl. 15.42 oli@feykir.is
    Það er Kristinn Hjálmarsson sem svarar Bók-haldinu að þessu sinni en hann er alinn upp á Sauðárkróki að mestu, sonur Signýjar Bjarna og séra Hjálmars. Kiddi er fæddur árið 1973 og því af hinum fjölmenna og frábæra '73 árgangi á Króknum. Engu að síður fæddist kappinn í Reykjavík en er nú búsettur í Garðabænum. Hann er kvæntur Jónu Rósu frá Hofsósi og þau eiga saman tvö börn, eitt tengdabarn og eitt barnabarn.
    Meira
  • Fanney Rós og Sebastían Leó. AÐSEND MYND

    Smashburger tacos og súkkulaðikaka | Matgæðingur Feykis

    feykir.is Skagafjörður, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 25.04.2026 kl. 10.00 siggag@nyprent.is
    Fyrsti matgæðingurinn á þessu ári var Fanney Rós Konráðsdóttir en hún er fædd og uppalin á Sauðárkróki og býr þar með syni sínum, Sebastían Leó. Fanney er kennari í Árskóla og er með umsjón í 4. bekk þetta árið.
    Meira
