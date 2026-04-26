Körfuboltaguðirnir hljóta að vera geggjaðir
Þeir voru heldur betur kaldrifjaðir körfuboltaguðirnir í gærkvöldi þegar Stjarnan og Tindastóll mættust í Garðabænum í öðrum leik liðanna í undanúrslitum Bónus deildarinnar. Heimamenn áttu ekkert erindi í að vinna þennan leik en það var nú samt akkúrat það sem þeir gerðu; örlögin og dómararnir búnir að reita af þeim margar helstu skrautfjaðrirnar og lá við að Gvendur á Eyrinni væri sjanghæjaður inn í ÞG Verk höllina í Garðabænum til að spila lokamínúturnar í þessum klikaða körfuboltaleik. En í sigurinn náði Stjarnan á seiglunni einni saman að því er virtist og lokatölur 105-103 eftir framlengdan leik.