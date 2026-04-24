Kammerkórinn treður upp á Blönduósi í kvöld

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla 24.04.2026 kl. 14.35 hinrik@feykir.is
Kammerkórinn á sviði. Mynd: Aðsend.
Skagfirski kammerkórinn hefur verið á tónleikarúnti núna í vor. Kórinn varð 25 ára í fyrra og er hvergi nærri hættur. Síðustu tónleikarnir að sinni verða í Blönduóskirkju kvöld 24. apríl kl. 20.00.

Stjórnandi kórsins er Eyþór Franzson Wechner organisti og tónlistarkennari á Blönduósi. Meðlimir í kórnum eru 20 um þessar mundir, karlar og konur en þannig eru jú kammerkórar. Blaðamaður þekkir það af eiginn reynslu að það er gaman að syngja í kammerkór. Á efnisskránni er lífleg og falleg kórtónlist af ýmsu tagi. Íslenska vorið er áberandi í textunum og svo má heyra tvö mjög falleg dægurlög eftir Billy Joel og Enju, útsett fyrir kór.

Skagfirski kammerkórinn lofar góðri skemmtun. /hmj

