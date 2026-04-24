Þurrlýsi hlýtur titilinn Norðansprotinn 2026
Verkefnið Þurrlýsi hlaut á miðvikudag titilinn Norðansprotinn 2026 á lokaviðburði nýsköpunarkeppninnar sem fram fór í Messanum í Drift á Akureyri. Alls voru sjö verkefni kynnt til leiks og var Þurrlýsi valið sigurvegari að loknum kynningum og mati dómnefndar. Sem sigurvegari hlaut verkefnið 1.000.000 króna styrk frá Landvættum slhf., fjárfestingasjóði í rekstri Axum verðbréfa.
Hreinn Þór Hauksson, framkvæmdastjóri Axum verðbréfa og fulltrúi í dómnefnd kynnti sigurvegara keppninnar. „Það var í mörg horn að líta hjá dómnefndinni. Verkefnin voru af margvíslegum toga og áhugavert að heyra fólk segja sína sögu. Á endanum var þó nokkuð afgerandi niðurstaða dómnefndar að sigurverkefnið beri með sér mikla framtíðarmöguleika og eigi með réttri aðstoð og meðbyr kost á að byggja upp verðmæta starfsemi með tilheyrandi þekkingaröflun og atvinnu. Á bak við verkefni er kraftmikill frumkvöðull með sterkan bakgrunn.”
Verkefnið Þurrlýsi snýr að þróun nýrrar aðferðar við framleiðslu lýsis með það að markmiði að auka neyslu þess, sérstaklega meðal yngri kynslóða. Með svokölluðu þurrduftslýsi eru olíur lýsisins hjúpaðar í vatnsleysanlegum ögnum sem síðan eru þurrkaðar. Með þessari aðferð er bragð lýsisins falið á sama tíma og notagildi þess eykst verulega.
Norðansprotinn er nýsköpunarkeppni sem hefur það að markmiði að draga fram efnilegar hugmyndir á frumstigi og styðja við þróun nýsköpunar á Norðurlandi. Alls bárust 41 umsókn í keppnina og voru sjö verkefni valin til þátttöku á lokaviðburðinum. Þau endurspegla fjölbreytileika, metnað og kraft í nýsköpun á svæðinu.
Lokaviðburðurinn var opinn almenningi og vakti mikinn áhuga. Keppnin er hluti af víðtæku samstarfi um eflingu nýsköpunar á Norðurlandi og veitir frumkvöðlum mikilvægan vettvang til að kynna hugmyndir sínar og taka næstu skref í þróun þeirra.
