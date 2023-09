Lokað á skrifstofum sýslumanns á Norðurlandi vestra á föstudag

Skrifstofur sýslumannsins á Norðurlandi vestra verða lokaðar föstudaginn 22. september nk. vegna sameiginlegs starfsdags sýslumannsembættanna. Beðist er velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta kann að valda.

Erindum má beina á netföngin nordurlandvestra@syslumenn.is eða á innheimta@syslumenn.is og verður þeim svarað næstkomandi mánudag.

The District Commissioner‘s offices of Northwest Iceland will be closed on Friday, September 22nd, due to a coordinated staff day of District commissioners in Iceland. We apologize for any inconvenience this may cause. Messages sent to nordurlandvestra@syslumenn.is or innheimta@syslumenn.is will be replied on Monday.