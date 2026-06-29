Má bjóða þér á Sturluhátíð í Dölunum 11. júlí? | Einar K. Guðfinnsson skrifar

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 29.06.2026 kl. 09.16
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Eitt tilhlökkunarefni hvers sumars er Sturluhátíðin, sem ár hvert er haldin annan laugardag í júlí sem að þessu sinni ber upp á laugardaginn 11. júlí nk. Sturluhátíðin er kennd við sagnaritarann Sturlu Þórrðarson sem bjó á Staðarhóli, Saurbæ í Dölum.

Hátíðin sjálf verður í íþróttahúsinu að Laugum í Sælingsdal. Undanfarin ár hefur hún verið ótrúlega fjölsótt; allt að 200 manns eða svo hafa sótt okkur heim, sem sýnir svo ekki verður um villst, að efnið höfðar til fjölbreytilegs hóps fólks um land allt.

Aðgangurinn að hátíðinni er ókeypis sem og kaffiveitingar sem í boði eru, að að góðum og gömlum íslenskum sveitasið.

Félagið sjálft er fjármagnað af sjálfsaflafé. Annars vegar með vægu félagsgjaldi. Mjólkursamsalan hefur einnig aðstoðað okkur og svo höfum við notið stuðnings styrktaraðila í héraði sem lagt hafa menningarstarfi á Vesturlandi lið. Fyrir þetta erum við afar þakklát enda er þessi stuðningur forsenda þess að geta staðið fyrir hátíðinni.

Sturlufélagið hefur staðið fyrir ýmiss konar uppbyggingu að Staðarhóli. Bílastæði hefur verið gert og við höfum sett upp sjö metnaðarfull og aðgengileg söguskilti sem varpa skýru ljósi á sögu Staðarhóls og nágrennsis. - Það er því svo sannarlega einnar messu virði að líta þar við og fræðast sem í sjónhendingu um hina einstöku sögu sem héraðið hefur að geyma.

Þau sem það kjósa, hittast kl. 14 þennan dag á Staðarhóli, þar sem við svipumst um og fræðumst um Sturlu Þórðarson og afrek hans.

Hin formlega dagskrá Sturluhátíðarinnar hefst kl 15 í íþróttahúsinu að Laugum í Sælingsdal.

 

DAGSKRÁ:

Erindi og tónlist:

Úlfar Bragason, prófessor emiritus:

Fróður maður og vitur: Sturla Þórðarson (1214 – 1284)

Valgerður Kr. Brynjólfsdóttir, íslenskufræðingur og verðlaunahafi Hagþenkis 2026:

Skopast að lífi breiðfirskra aðalskvenna á 15. öld — Rímurnar af Mábil sterku.

Torfi Tulinius, prófessor:

Sálirnar og beinin. Um Sturlu Þórðarson og Grettis sögu.

Soffía Meldal Kristjánsdóttir syngur við undirleik Benóní Meldal Kristjánssonar.

Aðgangur að hátíðinni er ókeypis eins og jafnan áður. Sturlufélagið býður upp á kaffiveitingar að vanda.

Aðalfundur Sturlufélagsins verður haldinn að lokinni formlegri dagskrá hátíðarinnar.

Einar K. Guðfinnsson, formaður Sturlufélagsins

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