Menningar- og ræktunardagur í Skagafirði sunnudaginn 12. júlí

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 04.06.2026 kl. 08.06 oli@feykir.is
AÐSEND MYND
AÐSEND MYND

Í kjölfar Landsmóts hestamanna á Hólum verður efnt til sérstaks Menningar- og ræktunardags í Skagafirði sunnudaginn 12. júlí. Markmið dagsins er að gefa gestum kost á að kynnast hrossarækt, sögu, menningu og fjölbreyttu mannlífi héraðsins áður en haldið er heim á leið.

Dagskráin hefst um klukkan 10:00 með heimsóknum á bæi í nágrenni Hóla og Landsmótssvæðisins. Eftir það verða opnir viðburðir á um klukkustundarfresti víðs vegar um Skagafjörð, þannig að gestir geti valið sér áfangastaði á leið sinni úr héraðinu.

Nú er óskað eftir þátttöku frá hrossaræktarbúum og menningarstöðum sem vilja taka á móti gestum þennan dag. Mikilvægt er að þátttakendur skrái sig tímanlega svo hægt verði að setja saman heildstæða dagskrá og kynningarefni fyrir viðburðinn.

Dagskrá Menningar- og ræktunardagsins verður kynnt sérstaklega á Landsmóti hestamanna og verður lögð áhersla á að vekja athygli gesta á þeim fjölbreyttu viðkomustöðum sem í boði verða.

Þátttökugjald er 30.000 krónur og rennur það að fullu til gerðar og dreifingar kynningarefnis fyrir daginn.

Skráningarfrestur er til og með 10. júní.

Til að skrá þátttöku eða fá nánari upplýsingar er hægt að hafa samband við Magnús Braga í síma 898-6062 eða Rúnar í síma 861-4000 – Netfang: runar@hrimnir.is

Við hvetjum alla áhugasama aðila til að taka þátt í þessu spennandi verkefni og kynna gestum Landsmóts það besta sem Skagafjörður hefur upp á að bjóða.

/Fréttatilkynning

Til baka

Fleiri fréttir

  • Heimir, Guðrún og Óskar á Bræðslunni

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Mannlíf, Lokað efni 04.06.2026 kl. 08.53 oli@feykir.is
    Feykir rakst á þau stórtíðindi í netheimum að félagar í Karlakórnum Heimi hyggðust í júlí leggja land undir fót, bruna þvert yfir Norðurlandið og alla leið í Borgarfjörð eystra. Þar ætla þeir að hita upp fyrir Bræðsluna í félagi við Guðrúnu Gunnars og Óskar Pétursson sem bæði eru skemmtilegt fólk og góðir söngvarar. Feykir spurði viðbutðahaldarann, okkar allra besta Áskel Heiðar Ásgeirsson, aðeins út í framtakið.
    Meira

  • Mótun fyrstu háskólasamstæðu landsins

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 03.06.2026 kl. 15.11 bladamadur@feykir.is
    Alþingi hefur samþykkt lög sem heimila Háskóla Íslands og Háskólanum á Hólum að sameinast í háskólasamstæðu. Lögin taka gildi 1. júlí 2026 og marka stór tímamót, þar sem um er að ræða fyrstu háskólasamstæðu landsins. Með breytingunni verður Háskólinn á Hólum sjálfstæður aðildarháskóli undir heitinu Háskóli Íslands á Hólum.
    Meira
  • NEMENDUR AÐ SINGJA SKÓLASÖNG ÁRKSÓLA

    Útskriftarnemar fluttu sjö tónlistaratriði

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 03.06.2026 kl. 12.06 bladamadur@feykir.is
    Í gærkvöldi var Árskóla slitið þegar 42 nemendur útskrifuðust úr skólanum. Tíundu bekkingar voru kvaddir með veitingum frá níunda bekkingum og fallegri athöfn í íþróttahúsinu á Sauðárkróki.
    Meira
  • Ræsi 1

    Tilkynning frá Vegagerðinni

    feykir.is Skagafjörður 03.06.2026 kl. 11.02 bladamadur@feykir.is
    Siglufjarðarvegur 76 Útblönduhlíð verður lokaður vegna ræsagerðar fimmtudaginn 4. júní 2026. Lokað verður við Syðstu Grund að sunnan en við Narfastaði að norðan. Frá klukkan 08,00 og fram eftir degi.
    Meira
Yfirlit frétta