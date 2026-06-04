Menningar- og ræktunardagur í Skagafirði sunnudaginn 12. júlí
Í kjölfar Landsmóts hestamanna á Hólum verður efnt til sérstaks Menningar- og ræktunardags í Skagafirði sunnudaginn 12. júlí. Markmið dagsins er að gefa gestum kost á að kynnast hrossarækt, sögu, menningu og fjölbreyttu mannlífi héraðsins áður en haldið er heim á leið.
Dagskráin hefst um klukkan 10:00 með heimsóknum á bæi í nágrenni Hóla og Landsmótssvæðisins. Eftir það verða opnir viðburðir á um klukkustundarfresti víðs vegar um Skagafjörð, þannig að gestir geti valið sér áfangastaði á leið sinni úr héraðinu.
Nú er óskað eftir þátttöku frá hrossaræktarbúum og menningarstöðum sem vilja taka á móti gestum þennan dag. Mikilvægt er að þátttakendur skrái sig tímanlega svo hægt verði að setja saman heildstæða dagskrá og kynningarefni fyrir viðburðinn.
Dagskrá Menningar- og ræktunardagsins verður kynnt sérstaklega á Landsmóti hestamanna og verður lögð áhersla á að vekja athygli gesta á þeim fjölbreyttu viðkomustöðum sem í boði verða.
Þátttökugjald er 30.000 krónur og rennur það að fullu til gerðar og dreifingar kynningarefnis fyrir daginn.
Skráningarfrestur er til og með 10. júní.
Til að skrá þátttöku eða fá nánari upplýsingar er hægt að hafa samband við Magnús Braga í síma 898-6062 eða Rúnar í síma 861-4000 – Netfang: runar@hrimnir.is
Við hvetjum alla áhugasama aðila til að taka þátt í þessu spennandi verkefni og kynna gestum Landsmóts það besta sem Skagafjörður hefur upp á að bjóða.
/Fréttatilkynning