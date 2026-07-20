Langar þig að vera sjálfboðaliði á Unglingalandsmóti UMFÍ 2026? | Fréttatilkynning

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Mannlíf 20.07.2026 kl. 11.10 hinrik@feykir.is
Nú er um að gera að skrá sig. Mynd: Aðsend.
Nú er um að gera að skrá sig. Mynd: Aðsend.

Það hefur vonandi ekki farið fram hjá neinum að næsta Unglingalandsmót UMFÍ verður haldið á Sauðárkróki um verslunarmannahelgina 2026. Mótið hefst fimmtudaginn 30. júlí og lýkur sunnudaginn 2. ágúst.

Unglingalandsmót hafa verið haldin á Sauðárkróki árin 2004, 2009, 2014 og 2023 með hjálp sjálfboðaliða. Þegar Unglingalandsmót UMFÍ var haldið hér á Sauðárkróki árið 2023 voru greiddar 2.500 kr. fyrir hverja vinnustund sjálfboðaliðans til félags/deildar að þeirra vali. Skráðir tímar voru þá um 3.000 og greitt var til aðildarfélaga og deilda tæp 7,5 milljónir.

Mótshaldarar leita að sjálfboðaliðum til að sinna hinum ýmsu verkefnum á Unglingalandsmóti UMFÍ nk. verslunarmannahelgi og eru í boði verkefni við allra hæfi. Með hverri klst. styrkir sjálfboðaliði sitt samband, félag eða deild.

Áhugasamir eru hvött til að fylla út formið.

Ef eitthvað er óljóst skal hafa samband við UMSS umss@umss.is eða í síma 453-5460.

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