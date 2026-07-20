Sex efstu fengu verðlaun | Frá Golfklúbbi Skagafjarðar
Opna Fisk mótið fór fram í rjómablíðu á Hlíðarendavelli á föstudag og laugardag. Kept var í betri bolta á föstudaginn og Greensome á laugardeginum. Uppselt var í mótið og voru 56 keppendur, eða 28 lið mætt til leiks.
Fisk Seafood sparaði ekki vinningana og voru veitt verðlaun fyrir 6 efstu sætin, nándarverðlaun og svo einnig dregið úr skorkortum á lokahófi sem var haldið á Sauðá.
Hér koma svo fyrstu sex sætin:
- Sæti Bogey Bræður (Ragnar Ágústsson og Reynir Bjarkan Róbertsson) með 85 punkta
- Ingvarsson/Ingvarsson (Oliver Ormar Ingvarsson og Markús Ingi Ingvarsson) með 85 punkta
- Árnadóttir/Rafnsson (Árný Árnadóttir og Rafn Ingi Rafnsson) með 83 punkta
- SS og IO (Sævar Steingrímsson og Ingileif Oddsdóttir) með 82 punkta
- Stefanía og Hlynur (Stefanía Arnardóttir og Hlynur Freyr Birgisson) með 80
- Rauður skáli (Atli Freyr Rafnsson og Arnar Ólafsson) með 79 punkta
Fyrsta og annað sætið voru jöfn á punktum, en golfboxið raðar upp eftir því hverjir voru betri seinni daginn. En það var svo gott veður og gaman hjá okkur að það var hent í shoot out 100 metra frá 9. og smá aukaverðlaun í boði og það voru Bogey Bræður sem tóku það líka.
Nándarverðlaun voru á par 3 brautunum báða dagana og þar voru það:
3./12. Guðbjörg Elín Ragnarsdóttir 4,49 metrar
6./15. Atli Freyr Rafnsson 3.52 metrar
3./12. Sigríður Elín Þórðardóttir 1 meter
6./15. Unnur B. Johnsen 34 cm
Við þökkum keppendum enn og aftur kærlega fyrir þátttökuna og óskum verðlaunahöfum til hamingju. Fisk Seafood færum við kærar þakkir fyrir stuðninginn og virkilega veglegt mót.