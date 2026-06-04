Ný sveitarstjórn Skagafjarðar hefur hafið störf

feykir.is Skagafjörður 04.06.2026 kl. 10.49 oli@feykir.is
Ný sveitarstjórn Skagafjarðar fyrir utan Hús frítímans í gær. Frá vinstri: Sólborg. Magnús, Högni, Einar, Hrund, Sveinn, Eyþór, Guðlaugur og Elínborg sem var staðgengill Jóhönnu Eyjar á fundinum. MYND AF SKAGAFJÖRÐUR.IS Á neðri myndinni má sjá hvar Sigfúsi Inga, fráfarandi sveitarstjóra, var þakkað fyrir vel unnin störf en með honum á myndinni eru Guðlaugur Skúlason og Einar E Einarsson. MYND AF FB-SÍÐU HÖGNA ELFARS
Ný sveitarstjórn Skagafjarðar fyrir utan Hús frítímans í gær. Frá vinstri: Sólborg. Magnús, Högni, Einar, Hrund, Sveinn, Eyþór, Guðlaugur og Elínborg sem var staðgengill Jóhönnu Eyjar á fundinum. MYND AF SKAGAFJÖRÐUR.IS Á neðri myndinni má sjá hvar Sigfúsi Inga, fráfarandi sveitarstjóra, var þakkað fyrir vel unnin störf en með honum á myndinni eru Guðlaugur Skúlason og Einar E Einarsson. MYND AF FB-SÍÐU HÖGNA ELFARS

Fyrsti fundur nýkjörinnar sveitarstjórnar Skagafjarðar fór fram í gær, 3. júní, og þar með hefur ný sveitarstjórn hafið störf. Á fundinum var kosið í ráð og nefndir sveitarfélagsins ásamt því að ráðning nýs sveitarstjóra, Magnúsr Barðdal Reynissonar, var staðfest.

Fram kemur í frétt á vef sveitarfélagsins að kosið var í ráð og nefndir sveitarfélagsins en Sveinn Þ. Finster Úlfarsson var kjörinn forseti sveitarstjórnar, Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir fyrsti varaforseti og Einar Eðvald Einarsson annar varaforseti. Eyþór Fannar Sveinsson var kjörinn formaður byggðarráðs og Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir varaformaður. Jafnframt var Einar Eðvald Einarsson kjörinn aðalmaður og Högni Elfar Gylfason áheyrnarfulltrúi.

Skipan annarra fastanefnda er sem hér segir:

  • Aðalmenn atvinnu-, menningar- og kynningarnefnda eru Davíð Logi Jónsson, Guðbjörg Konráðsdóttir og Sylvía Sif Halldórsdóttir. Áheyrnarfulltrúi er Hreiðar Örn Steinþórsson.
  • Aðalmenn félagsmála- og tómstundanefndar eru Jakob Logi Gunnarsson, Guðrún Sonja Birgisdóttir og Halldór Jón Sigurðsson. Áheyrnarfulltrúi er Sædís Bylgja Jónsdóttir.
  • Aðalmenn í fræðslunefnd eru Jóhanna Ey Harðardóttir, Rósanna Valdimarsdóttir og Elfa Björk Víðisdóttir. Áheyrnarfulltrúi er Sigurlína Erla Magnúsdóttir.
  • Aðalmenn landbúnaðar- og innviðarnefndar eru Guðlaugur Skúlason, Elínborg Erla Ásgeirsdóttir og Atli Már Traustason. Áheyrnarfulltrúi er Högni Elfar Gylfason.
  • Aðalmenn skipulagsnefndar eru Ingvar Daði Jóhannsson, Jón Daníel Jónsson og Jódís Helga Káradóttir. Áheyrnarfulltrúi er Helga Þórsdóttir.

Á fundinum var einnig staðfestur ráðningarsamningur við Magnús Barðdal Reynisson oddvita Sjálfstæðisflokks sem sveitarstjóra Skagafjarðar. Það er frekar fátítt í Skagafirði að oddviti í sveitarstjórn sé sömuleiðis sveitarstjóri en síðastur til að vera það var Ársæll Guðmundsson sem var þá oddviti VG í Skagafirði en hann gegndi stöðunni frá 2002-2006.

Ítarlegri upplýsingar um skipan í ráð og nefndir má nálgast hér.

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