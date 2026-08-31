Nýr dagur - Ný tækifæri | Högni Elfar Gylfason skrifar
Runninn er upp nýr dagur. Fögur sólin gægist yfir sjóndeildarhringinn og dalalæðan sveipar landið dulúð.
Íslenska þjóðin vaknar eftir harðvítugar deilur og afar umdeilda þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort hefja skuli á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Niðurstaðan varð naumur sigur þeirra sem ekki töldu rétt að leggja af stað í þá vegferð.
Ég fagna þeirri niðurstöðu. En þegar svo mjótt er á munum er ekki tilefni til stórra yfirlýsinga eða þórðargleði. Nær helmingur þjóðarinnar kaus á annan veg og sjónarmið þess fólks eiga skilið virðingu. Ekki er rétt að lítilsvirða skoðanir annarra þó mönnum greini á.
Við verðum þó að draga lærdóm af því sem gerðist.
Fyrir síðustu alþingiskosningar sagði núverandi forsætisráðherra, ásamt fleirum, að evrópusambandsmálið væri til þess fallið að kljúfa þjóðina. Ekki ætti að setja það af stað nema vitað væri að mikil samstaða ríkti um það í þjóðfélaginu. Reynsla síðustu mánaða hefur sýnt að þær viðvaranir voru ekki tilefnislausar. Deilurnar hafa verið harðar og umræðan oft óvægin. Þung og óábyrg orð hafa fallið í umræðunni og gjáin hefur breikkað milli fólks, milli vina, vinnufélaga og innan fjölskyldna .
Þessari vegferð hefði aldrei átt að ýta úr vör með þeim hætti sem gert var.
Stjórnmálamenn verða að standa við orð sín fyrir kosningar. Þeir eiga ekki að leggja stór og umdeild mál fyrir þjóðina án þess að hafa áður aflað skýrs umboðs til þess. Það hefur aldrei talist skynsamlegt að fiska í gruggugu vatni. Lýðræðið snýst ekki aðeins atkvæðafjölda heldur einnig um heiðarleika, traust og ábyrg vinnubrögð.
Nú liggur niðurstaðan í þessu máli fyrir og þjóðin þarf að einbeita sér að framtíð landsins. Stjórnvöld þurfa að gera það sem þau lofuðu og beita sér sérstaklega fyrir lækkun vaxta og verðbólgu. Það geta þau meðal annars gert með því að draga til baka miklar skatta- og gjaldahækkanir ásamt því að sýna ábyrgð í fjármálum ríkisins. Ekki er síður mikilvægt að stjórnvöld tali upp íslenskt þjóðfélag, stöðu þess og um leið gjaldmiðil landsins.
Íslendingar þurfa að rétta hver öðrum sáttahönd og grafa stríðsaxirnar. Ísland er lítið land, en hér býr stórhuga þjóð sem stendur saman í erfiðleikum.
Aukum samheldni og berjumst saman fyrir góðri framtíð komandi kynslóða Íslandi öllu til heilla.
Íslandi allt.
Högni Elfar Gylfason
Höfundur er sveitarstjórnarfulltrúi Miðflokksins í Skagafirði, varaþingmaður Miðflokksins í Norðvesturkjördæmi og skagfirskur sauðfjárbóndi.